Футбол

Вести.RuВести.Ru«Витесс» Слуцкого добился волевой победы над «Фортуной»

Футболисты голландского "Витесса" на своем поле обыграли в матче седьмого тура чемпионата Нидерландов "Фортуну" со счетом 4:2. Пропустив первыми, подопечные Леонида Слуцкого сумели затем переломить ход игры и добиться волевой победы. В составе хозяев поля дубль оформил Брайан Линссен.
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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