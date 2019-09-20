Футбол
Вести.Ru«Витесс» Слуцкого добился волевой победы над «Фортуной»
Футболисты голландского "Витесса" на своем поле обыграли в матче седьмого тура чемпионата Нидерландов "Фортуну" со счетом 4:2. Пропустив первыми, подопечные Леонида Слуцкого сумели затем переломить ход игры и добиться волевой победы. В составе хозяев поля дубль оформил Брайан Линссен.
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«Витесс» - «Фортуна» - прогноз и ставка на матч 7-го тура чемпионата Нидерландов
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