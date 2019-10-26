Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Витесс» Слуцкого дома проиграл аутсайдеру чемпионата Нидерландов

"Витесс" под руководством главного тренера Леонида Слуцкого встретился дома с "АДО Ден Хааг" в рамках матча 11-го тура нидерландской Эредивизии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первый гол матча был оформлен нападающим Крисенсио Саммервиллом уже на второй минуте.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого прервал серию из 4 побед, проиграв «Ден Хаагу»

Sports.ru12:47

«Витесс» проиграл аутсайдеру, у Слуцкого началась черная полоса?

Спорт-Экспресс16:30

«Витесс» Слуцкого на своём поле проиграл аутсайдеру чемпионата Нидерландов

Чемпионат15:40

«Витесс» Слуцкого проиграл «Ден Хаагу», пропустив два гола в первые шесть минут игры

Sport24.ru15:46

«Витесс» Слуцкого потерпел второе поражение в чемпионате, пропустив два гола за первые 6 минут

Sportbox.RU15:50

«Витесс» Слуцкого уступил аутсайдеру чемпионата Нидерландов по футболу

Sport.ru17:59

Витесс-АДО Ден Хааг 26.10.2019 прогноз Ф1 (-1)

Sport-place10:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
Происшествия

Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии

REGNUM вчера в 10:27
Футбол

Карпин оригинально поздравил игрока «Ростова» с днем рождения

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оригинально поздравил игрока желто-синих Эвелина Попова с днем рождения.
Газета.Ru 17:53
Политика

Пушков прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе

Сенатор Алексей Пушков, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами, заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе.
Rambler News Service 15:32
Авто

УАЗ вспомнил о необычном кемпере УАЗ-452

На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Автоновости дня 10:37
Армия и оружие

Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения

По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.
Новостной фронт 24 октября в 21:44
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге

Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
RT на русском 17:35
Фигурное катание

Трусова установила два мировых рекорда на этапе Гран-при в Канаде

Россиянка Александра Трусова установила два новых мировых рекорда на втором в сезоне-2019/20 этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Канаде.
RT на русском 18:03
Общество

В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»

Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском 16:28
Происшествия

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 14:36
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru 01:52
Происшествия

СК начал проверку после исчезновения пилота самолета в Пермском крае

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК начали проверку по факту исчезновения в Пермском крае пилота легкомоторного самолета "Сеssпа 172", сообщает ведомство.
РИА Новости 13:54
Политика

Общавшихся с Зеленским в Донбассе добровольцев назвали самозванцами

Вечерняя Москва 15:39
Музыка

Элтон Джон перенес концерт из-за болезни

Газета.Ru 16:59
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Политика

Сеть российских ресторанов отказалась признавать Крым

Российская сеть ресторанов японской кухни «Сушипоп» указала на своей рекламной карте Крым как спорную территорию.
Взгляд.ру 14:33
Единоборства

Дерек Чисора досрочно победил Дэвида Прайса

В следующей трехминтуке Чисора несколько раз плотно попал, и Прайс оказался в нокдауне.
Allboxing.ru 17:23
Экономика

«Подойдет не всем»: эксперты о новой накопительной пенсионной системе

Минфин и ЦБ предложили новый способ копить на пенсию – гарантированный пенсионный план (ГПП), который начнет действовать с 2021 г. взамен так и не запущенного индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Ведомости 03:16
Общество

Лоукостер «Победа» повышает цены на билеты из-за границы

Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на вылет из зарубежных аэропортов на €5.
News.ru 17:31
Происшествия

Из Фонтанки спасатели достали тело молодой женщины

Погибшую отыскали водолазы поисково-спасательной службы Северной столицы. Спасатели доставили её тело на берег.
Петербургский дневник 14:45
Общество

Суд удовлетворил иск Дерипаски к зарубежным СМИ

АС Краснодарского края 25 октября полностью удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаска о защите деловой репутации к британским газетам The Times и The Telegraph, а также к американскому еженедельнику The Nation.
Право.ру вчера в 09:57
Наука

Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров

Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Ugpressa.ru вчера в 11:56
Шоу-бизнес

Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»

Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Газета.Ru 13:22
Политика

Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России

Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
RT на русском 15:40
Шоу-бизнес

Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину

Российская газета 10:38
Хоккей

Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)

Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:10
Футбол

Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти

По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
Metaratings 04:46
Шоу-бизнес

Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё

Исполнительница Любовь Успенская посетила передачу «Бар в большом городе» и призналась, что предпочитает не носить нижнее белье.
OAnews 07:54
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ 13:18
Единоборства

Майя победил Аскрена в главном бою турнира UFC в Сингапуре

Итоги UFC Fight Night 162 (главный бой и поединки с участием спортсменов из СНГ): Майя победил Аскрена удушающим приемом в третьем раунде (3:54).
Газета.Ru 15:38
Культура

29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»

Aobe.ru 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное