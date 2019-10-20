Футбол

REGNUMREGNUM«Витесс» Слуцкого крупно обыграл «Венло» в чемпионате Нидерландов

Футбольный клуб из Арнема «Витесс», в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл с разгромным счетом команду «Венло» в десятом туре чемпионат Нидерландов по футболу. Игра прошла на стадионе «Де Кул» в Венло и закончилась разгромом хозяев со счетом 4:0.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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