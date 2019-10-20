Футбол
REGNUM«Витесс» Слуцкого крупно обыграл «Венло» в чемпионате Нидерландов
Футбольный клуб из Арнема «Витесс», в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл с разгромным счетом команду «Венло» в десятом туре чемпионат Нидерландов по футболу. Игра прошла на стадионе «Де Кул» в Венло и закончилась разгромом хозяев со счетом 4:0.
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