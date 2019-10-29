Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Витесс» Слуцкого обыграл «Де Графсхап» в Кубке Голландии

"Витесс" победил "Де Графсхап" в матче 1-го раунда Кубка Голландии (2:0). Голами в составе команды Леонида Слуцкого отметились нападающие Уссама Дарфалу и Нуа Дико.
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Кубок Голландии. «Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд, обыграв «Де Графсхап»

Sports.ru10:38

«Витесс» Слуцкого обыграл «Де Графсхап» в Кубке Голландии

Спорт-Экспресс15:21

«Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд Кубка Нидерландов

Чемпионат15:21

«Витесс» Слуцкого обыграл «Де Графсхап» в 1-м раунде Кубка Голландии

Sport24.ru15:28

«Витесс» вышел во второй раунд Кубка Нидерландов

Sportbox.RU15:22

«Витесс» переиграл «Де Графсхап» в 1/32 финала Кубка Голландии

Советский спорт15:21

«Витесс» Леонида Слуцкого прошёл в следующий раунд Кубка Нидерландов, обыграв «Де Графсхап»

ИноПроСпорт15:35
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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