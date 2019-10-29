Футбол
Спорт-Экспресс«Витесс» Слуцкого обыграл «Де Графсхап» в Кубке Голландии
"Витесс" победил "Де Графсхап" в матче 1-го раунда Кубка Голландии (2:0). Голами в составе команды Леонида Слуцкого отметились нападающие Уссама Дарфалу и Нуа Дико.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Политика
Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата
Власти Болгарии объявили персоной нон грата российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.
Известия 12:13
Религия
ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью
Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
РБК 14:20
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Происшествия
Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья
Воинская часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры, командиры редко контролировали обстановку, в частности подбор личного состава для дежурств и караулов, говорят оба источника РБК со ссылкой на предварительные результаты работы комиссии.
РБК 15:40
Единоборства
Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня
Россиянин отметил, что никогда не дрался с боксером, который был бы такого уровня.
Нева Спорт 05:09
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Discover24 05:21
Театры
В Петербурге наградят лауреатов театральной премии «Золотой софит»
Лауреаты "Золотого софита" сезона 2018-2019 годов будут определены тайным голосованием накануне церемонии награждения.
Интерфакс - Россия вчера в 01:23
Происшествия
Обвиняемый в смертельном ДТП на Урале не сдавал анализы на наркотики
Обвиняемый в совершении резонансного ДТП в центре Екатеринбурга Владимир В. не сдавал мочу на наркотики.
REGNUM 09:50
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Как отмечается в заявлении, перехватить российскую группу в небе смогли американские F-16, которые отвечали за защиту воздушного пространства Балтики в Литве Самолеты смогли нагнать мощные Су-35 близ северо-восточной границы НАТО.
Газета.Ru 15:33
Политика
Трамп назвал Владимира Зеленского новым президентом России
Американский лидер Дональд Трамп оговорился и назвал президента Украины Владимира Зеленского «новым президентом России».
Профиль вчера в 14:10
Происшествия
Звонившего в скорую 47 тыс. раз украинца забрали в психбольницу
Украинца из Донецка, который за четыре месяца позвонил в скорую помощь 47 тыс. раз, забрали в психлечебницу.
Газета.Ru 16:24
Шоу-бизнес
Бен Аффлек ушел в пьяный загул после лечения от алкоголизма
Актер проходил лечение в реабилитационных центрах, но вновь вернулся к пагубной привычке.
StarHit.ru вчера в 23:00
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Армия и оружие
Россия передала Таджикистану вооружение и технику на 320 млн рублей
После завершения совместных учений «Нерушимое братство-2019», Россия подарила таджикской армии военную технику и вооружение на общую сумму около 320 миллионов рублей, об этом сообщает ТАСС.
Военное дело 04:46
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку Brexit до 31 января 2020 года
Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку Brexit до 31 января 2020 года. Велика вероятность, что эта отсрочка станет последней.
Полит.ру 14:09
Футбол
Мельгарехо хочет выиграть Кубок России со «Спартаком»
Спорт-Экспресс 15:21
Общество
Москвичей предупредили о гололедице и мокром снеге
Газета.Ru 15:09
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 12:35
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Здоровье
Россияне стали чаще жаловаться на качество медпомощи
Тенденция налицо: в страховые компании, телефоны которых указаны на полисе ОМС, граждане стали обращаться все чаще.
Московский Комсомолец 13:28
Экономика
Артёму Здунову отчитались о социально-экономическом развитии Дагестана
Сегодня, 29 октября, на очередном заседании Правительства РД под руководством главы кабинета министров Дагестана Артёма Здунова вторым вопросом рассмотрели прогноз социально-экономического развития РД на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
РИА Дагестан 12:02
Общество
Профессор-филолог из ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов объяснил свои слова об убогом и «клоачном» русском языке.
Lenta.ru 14:33
Армия и оружие
Найдены сокровища «Исламского государства»
Lenta.ru 13:05
Общество
Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму проект о реновации жилья в РФ
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга во вторник внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о реновации жилищного фонда в РФ.
ТАСС 13:21
Экономика
Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности
Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.
Российская газета вчера в 21:46
Общество
Москвичам пообещали теплые ноябрьские праздники
На сайте российского Гидрометцентра сообщается, когда в город вернется тепло. Москвичи почувствуют изменения погоды уже 4 ноября.
Вести Подмосковья 13:30