Футбол
Спорт-Экспресс«Витесс» Слуцкого обыграл «Де Графсхап» в Кубке Голландии
"Витесс" победил "Де Графсхап" в матче 1-го раунда Кубка Голландии (2:0). Голами в составе команды Леонида Слуцкого отметились нападающие Уссама Дарфалу и Нуа Дико.
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Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»
Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
Политика
Палата представителей США одобрила санкции против Турции из-за С-400
Палата представителей США одобрила законопроект о введении санкций в отношении Турции в связи с её военной операцией в Сирии, а также закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Политика
Путин принял приглашение посетить Кубу
Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Энергетика
МЭА ожидает переизбытка предложения на рынке нефти в 2020 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в 2020 году на рынках нефти будет наблюдаться избыток предложения из-за увеличения поставок на фоне слабого роста спроса, сообщает CNBC.
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Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Армия и оружие
Главком ВМФ сообщил о строительстве не имеющих аналоги в мире кораблей
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Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Экономика
Инвесторам оставили переходный период
Инвесторам оставили переходный период ЦБ уточнил ряд положений законопроекта о категоризации инвесторов.
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Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его
Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
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Прародину всего человечества нашли в Южной Африке
В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.
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Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
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212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
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В Тулуне ветер сорвал кровлю с пятиэтажного дома
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Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
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Песков назвал условие для договорённостей с Украиной по газу
Пресс-секретарь президента РФ назвал условие, которое поможет достичь договоренности по газовому вопросу.
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Политика
МИД пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии
Россия рассмотрит ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Болгарии, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.