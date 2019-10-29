Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Витесс» Слуцкого обыграл «Де Графсхап» в Кубке Голландии

"Витесс" победил "Де Графсхап" в матче 1-го раунда Кубка Голландии (2:0). Голами в составе команды Леонида Слуцкого отметились нападающие Уссама Дарфалу и Нуа Дико.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кубок Голландии. «Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд, обыграв «Де Графсхап»

Sports.ruвчера в 10:38

«Витесс» Слуцкого обыграл «Де Графсхап» в Кубке Голландии

Спорт-Экспрессвчера в 15:21

«Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд Кубка Нидерландов

Чемпионатвчера в 15:21

«Витесс» Слуцкого обыграл «Де Графсхап» в 1-м раунде Кубка Голландии

Sport24.ruвчера в 15:28

«Витесс» вышел во второй раунд Кубка Нидерландов

Sportbox.RUвчера в 15:22

«Витесс» переиграл «Де Графсхап» в 1/32 финала Кубка Голландии

Советский спортвчера в 15:21

«Витесс» победил «Де Графсхап» в первом раунде Кубка Нидерландов

РИА Новостивчера в 15:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 00:19, Ашберн
Игры

В Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели

Игромания.ру вчера в 05:27
Футбол

ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»

Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
Чемпионат вчера в 14:30
Политика

Палата представителей США одобрила санкции против Турции из-за С-400

Палата представителей США одобрила законопроект о введении санкций в отношении Турции в связи с её военной операцией в Сирии, а также закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM вчера в 19:01
Космос

Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе

Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru вчера в 11:00
Политика

Путин принял приглашение посетить Кубу

Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Известия 00:06
Энергетика

МЭА ожидает переизбытка предложения на рынке нефти в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в 2020 году на рынках нефти будет наблюдаться избыток предложения из-за увеличения поставок на фоне слабого роста спроса, сообщает CNBC.
Вести.Финанс вчера в 09:34
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Происшествия

Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье

Газета.Ru вчера в 17:43
Фигурное катание

Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт 28 октября в 01:12
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
РИА Новости вчера в 22:03
Армия и оружие

Главком ВМФ сообщил о строительстве не имеющих аналоги в мире кораблей

РБК вчера в 23:48
Происшествия

На Урале поезд сбил двух девочек

REGNUM вчера в 23:15
Здоровье

Врачи дали рекомендации по снижению риска инсульта

Ugpressa.ru вчера в 05:44
Кино

Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»

«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Экономика

Инвесторам оставили переходный период

Инвесторам оставили переходный период ЦБ уточнил ряд положений законопроекта о категоризации инвесторов.
Коммерсантъ вчера в 19:10
Культура

Охлобыстин отобрал у КВН-щика из Бурятии роль в новом сериале на ТНТ

Информ Полис online 28 октября в 23:55
Общество

Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля

Российская газета вчера в 08:31
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru вчера в 09:31
Хоккей

«Каролина» одолела «Калгари» благодаря дублю Свечникова

Газета.Ru вчера в 22:01
Происшествия

Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru вчера в 12:51
Здоровье

Рыбу, где обнаружена гаффская болезнь, поставляли в три региона

РЕН ТВ вчера в 11:12
Наука

Прародину всего человечества нашли в Южной Африке

В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.
МедиаПоток вчера в 03:03
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Lenta.ru вчера в 06:13
Единоборства

212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд

Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Discover24 вчера в 05:21
Происшествия

В Тулуне ветер сорвал кровлю с пятиэтажного дома

ТАСС вчера в 22:44
Происшествия

Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП

Газета.Ru вчера в 11:29
Политика

Песков назвал условие для договорённостей с Украиной по газу

Пресс-секретарь президента РФ назвал условие, которое поможет достичь договоренности по газовому вопросу.
Piter.tv вчера в 08:47
Политика

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Политика

МИД пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии

Россия рассмотрит ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Болгарии, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.
Взгляд.ру вчера в 12:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное