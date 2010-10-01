Футбол
Sportbox.RUСлуцкий иронично сравнил себя с Марадоной
Российский тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после победы над «Де Графсхапом» (2:0) в первом круге Кубка Нидерландов иронично высказался о себе в Instagram. Специалист сравнил себя с легендарным Диего Марадоной, который сейчас руководит «Химнасией».
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После поражения «Витесса» голландские фанаты обрушились с гневной критикой на Леонида Слуцкого
ИА Городские вести. Волгоградвчера в 03:58
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