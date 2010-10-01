Российский тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после победы над «Де Графсхапом» (2:0) в первом круге Кубка Нидерландов иронично высказался о себе в Instagram. Специалист сравнил себя с легендарным Диего Марадоной, который сейчас руководит «Химнасией».

Спорт день за днем

Слуцкий иронично сравнил себя с Марадоной

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