Футбол

BobsoccerBobsoccer«Витесс» Слуцкого обыграл «Утрехт» и догнал «Аякс» и ПСВ

"Витесс" набрал 20 очков и сравнялся по их количеству с "Аяксом" и ПСВ. Три команды теперь делят три первых места. Однако, Аякс и ПСВ сыграют свои матчи позднее.
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Леонид Слуцкий — о матче с «Утрехтом»: «Трудная и важная победа»

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«Витесс» – «Утрехт»: прогноз на матч 9-го тура чемпионата Голландии

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Sports.ruвчера в 15:40

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«Витесс» обыграл «Утрехт» и вышел на 3-е место

Sport24.ruвчера в 15:41

«Витесс» — «Утрехт». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч чемпионата Голландии 5 октября 2019 года

LiveSport.ru04 октября в 01:45
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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