Футбол

Вести.RuВести.Ru«Витесс» Слуцкого оказался сильнее «Утрехта»

В матче девятого тура голландской Эредивизии "Витесс" на своем поле принимал "Утрехт". Команда Леонида Слуцкого обыграла соперника со счетом 2:1, добившись третьей победы подряд в чемпионате страны. В составе победителей мячи забили Макс Кларк (9-я минута) и Тим Матавж (68-я).
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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