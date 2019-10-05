Футбол
Вести.Ru«Витесс» Слуцкого оказался сильнее «Утрехта»
В матче девятого тура голландской Эредивизии "Витесс" на своем поле принимал "Утрехт". Команда Леонида Слуцкого обыграла соперника со счетом 2:1, добившись третьей победы подряд в чемпионате страны. В составе победителей мячи забили Макс Кларк (9-я минута) и Тим Матавж (68-я).
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«Витесс» — «Утрехт». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч чемпионата Голландии 5 октября 2019 года
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