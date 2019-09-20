Футболисты «Витесса» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Нидерландов переиграли «Фортуну». Встреча, прошедшая в субботу в Арнеме на стадионе «Гелредом», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, которые по ходу матча дважды уступали в счете.

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