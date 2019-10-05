Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Витесс» Слуцкого победил «Утрехт» и догнал по очкам «Аякс» и ПСВ

«Витесс» одержал победу над «Утрехтом» в матче девятого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:1. Голы в составе команды Леонида Слуцкого забили Макс Кларк и Тим Матавж.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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