Футбол
Sportbox.RU«Витесс» Слуцкого победил «Утрехт» и догнал по очкам «Аякс» и ПСВ
«Витесс» одержал победу над «Утрехтом» в матче девятого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:1. Голы в составе команды Леонида Слуцкого забили Макс Кларк и Тим Матавж.
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«Витесс» — «Утрехт». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч чемпионата Голландии 5 октября 2019 года
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