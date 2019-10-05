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РИА НовостиРИА Новости«Витесс» Слуцкого обыграл «Утрехт» в матче чемпионата Нидерландов

"Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, победил "Утрехт" в домашнем матче девятого тура чемпионата Нидерландов по футболу. Встреча, прошедшая в Арнеме, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев поля голами отметились Макс Кларк (на 9-й минуте) и Тим Матавж (68).
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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