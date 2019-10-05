Футбол
РИА Новости«Витесс» Слуцкого обыграл «Утрехт» в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, победил "Утрехт" в домашнем матче девятого тура чемпионата Нидерландов по футболу. Встреча, прошедшая в Арнеме, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев поля голами отметились Макс Кларк (на 9-й минуте) и Тим Матавж (68).
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«Витесс» — «Утрехт». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч чемпионата Голландии 5 октября 2019 года
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