Футбол
Спорт-Экспресс«Витесс» Слуцкого победил «Утрехт» и поднялся на третье место
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 9-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл «Утрехт» со счетом 2:1. Победный гол забил Тим Матавж. «Витесс» занимает третье место в турнирной таблице, уступая только «Аяксу» и ПСВ.
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«Витесс» — «Утрехт». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч чемпионата Голландии 5 октября 2019 года
LiveSport.ru04 октября в 01:45
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