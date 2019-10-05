Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Витесс» Слуцкого победил «Утрехт» и поднялся на третье место

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 9-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл «Утрехт» со счетом 2:1. Победный гол забил Тим Матавж. «Витесс» занимает третье место в турнирной таблице, уступая только «Аяксу» и ПСВ.
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«Витесс» Слуцкого обыграл «Утрехт» и вышел на 3-е место в таблице

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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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