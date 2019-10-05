«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 9-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл «Утрехт» со счетом 2:1. Победный гол забил Тим Матавж. «Витесс» занимает третье место в турнирной таблице, уступая только «Аяксу» и ПСВ.

«Витесс» Слуцкого победил «Утрехт» и поднялся на третье место

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