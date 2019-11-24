Футбол
Газета.Ru«Витесс» Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд
"Витесс", которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий, проиграл в 14-м туре чемпионата Нидерландов "Спарте". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Спарты". Примечательно, что для "Витесса" это поражение стало четвертым подряд.
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Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Политика
В Китае назвали мошенником попросившего убежища в Австралии «шпиона»
Попросивший у Австралии политического убежища якобы сотрудник китайских спецслужб в действительности является мошенником, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление полиции КНР в субботу, 23 ноября.
Музыка
Участник детского «Евровидении» от Казахстана Ержан Максим занял второе место
Участник детского «Евровидение» от Казахстана Ержан Максим с песней Armany nan Qalma занял второе место.
Авто
Стартовали продажи внедорожной версии пикапа Great Wall Pao Offroad
Как пишет издание «Njcar.ru», на автосалоне в Гуанчжоу была представлена внедорожная модификация пикапа Great Wall Pao Offroad.
Культура
СМИ: Disney готовит сериал о Докторе Афре
Пока неясно, готовится ли сериал именно об этом персонаже или доктор Афра появится вместе с кем-то ещё.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ
По ходу матча Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» уступал «Шеффилд Юнайтед» в два мяча, сумел выйти вперёд и упустить преимущество в концовке встречи.
Общество
Десятки машин утонули в Таганрогском заливе
Из-за сильного ветра уровень воды в Дону и Таганрогском заливе снизился до критических отметок, что привело к поднятию песка с водоёмов, передаёт телеканал РЕН ТВ.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Наука
Искусственный интеллект нашел новый геоглиф на плато Наска
С 2006 года ученые из Ямагатского университета (Япония) обнаружили более 100 новых геоглифов.
Происшествия
Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла
В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Происшествия
В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
Общество
Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Фигурное катание
Загитова обратилась к болельщикам после этапа Гран-при в Японии
Олимпийская чемпионка-2018, россиянка Алина Загитова опубликовала в своем Instagram после этапа Гран-при в Саппоро (Япония).
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Здоровье
Почему 1 июля 2020 года большинство водителей страны признают алкоголиками
Новые правила получения медсправки на «права», включающие в себя проведение дорогостоящего анализа, которые должны были вступить в силу 22 ноября, Президент России раскритиковал, назвав чушью.
Происшествия
Подлодку с двумя тоннами кокаина задержали в Испании
Правоохранительные органы Испании перехватили в воскресенье, 24 ноября, подводную лодку, на борту которой было обнаружено более двух тонн кокаина.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе Линдеманна
Украинская певица Светлана Лобода приняла участие в съемках нового клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Экономика
С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии
Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
ЖКХ
В дома жителей Курска вернулось тепло
В Курске устранили порыв теплосети, из-за которого более трех с половиной тысяч человек с утра воскресенья, 24 ноября, оставались без отопления и горячей воды, передает телеканал "Россия 24".
Шоу-бизнес
Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой
В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.