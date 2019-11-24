Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Витесс» Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд

"Витесс", которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий, проиграл в 14-м туре чемпионата Нидерландов "Спарте". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Спарты". Примечательно, что для "Витесса" это поражение стало четвертым подряд.
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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