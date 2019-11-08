Футбол
Спорт-Экспресс«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд
В составе команды Леонида Слуцкого единственный гол забил форвард Бриан Линссен. У «Гронингена» дублем отметился форвард Юэль Асоро — на 13-й и 31-й минутах встречи. Для «Витесса» это поражение стало третьим кряду в чемпионате Голландии.
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«Витесс» — «Гронинген». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч чемпионата Голландии 8 ноября 2019 года
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