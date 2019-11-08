Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд

В составе команды Леонида Слуцкого единственный гол забил форвард Бриан Линссен. У «Гронингена» дублем отметился форвард Юэль Асоро — на 13-й и 31-й минутах встречи. Для «Витесса» это поражение стало третьим кряду в чемпионате Голландии.
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«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд

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«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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