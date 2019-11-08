В составе команды Леонида Слуцкого единственный гол забил форвард Бриан Линссен. У «Гронингена» дублем отметился форвард Юэль Асоро — на 13-й и 31-й минутах встречи. Для «Витесса» это поражение стало третьим кряду в чемпионате Голландии.

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