Футбол
Sportbox.RU«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд
В гронингенской команде дубль на свой счет записал шведский хавбек Йоэль Асоро. Отметим, что для подопечных 48-летнего российского специалиста это поражение стало третьим кряду. После 13 туров команда из Арнема располагается на пятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.
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«Витесс» — «Гронинген». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч чемпионата Голландии 8 ноября 2019 года
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