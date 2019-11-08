В гронингенской команде дубль на свой счет записал шведский хавбек Йоэль Асоро. Отметим, что для подопечных 48-летнего российского специалиста это поражение стало третьим кряду. После 13 туров команда из Арнема располагается на пятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

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