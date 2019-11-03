Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Витесс» Слуцкого потерпел второе поражение подряд

Голландский «Витесс» потерпел второе поражение кряду в чемпионате страны. Подопечные Леонида Слуцкого в рамках 12-го тура первенства на выезде проиграли «Эммену». Матч закончился со счетом 1:2. Единственный гол в составе гостей забил Нуха Дико.
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Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого в гостях проиграл «Эммену»

Sports.ru03:45

«Витесс» проиграл во втором туре подряд

Спорт-Экспресс08:02

Слуцкий прокомментировал второе поражение «Витесса» подряд

Чемпионат09:40

«Витесс» потерпел поражение от «Эммена»

Sport24.ru08:07

«Витесс» Слуцкого потерпел второе поражение подряд, уступив «Эммену»

Матч ТВ08:04

«Витесс» Слуцкого потерпел второе поражение подряд, уступив «Эммену»

Sportbox.RU08:04

«Витесс» под руководством Слуцкого потерпел второе поражение подряд

Советский спорт08:24
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Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
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Генсек НАТО оценил возможность исключения Турции из альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
Известия 07:02
Происшествия

Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию

Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
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Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Политика

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
Вести.Ru 04:33
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Горан Брегович собрался купить дом в Крыму

Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
Взгляд.ру 09:24
Экономика

Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco

Газета.Ru 04:07
Политика

Бурков назвал агрессивным решение Израиля о его экстрадиции в США

Решение Израиля об экстрадиции в США является «агрессивным», заявил российский хакер Алексей Бурков, задержанный в 2015 году по запросу Вашингтона из-за подозрений в киберпреступлениях, передает ТАСС.
РБК 07:53
Происшествия

Россияне пострадали при ДТП с автобусом во Франции, сообщили СМИ

Во Франции опрокинулся автобус компании Flixbus, среди пострадавших есть россияне, сообщило издание Courrier Picard.
РИА Новости 09:31
Технологии

Apple запустила собственную стриминговую платформу

Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+.
Реальное время 01 ноября в 05:02
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Пугачёвой стало плохо после концерта в Минске

Алла Пугачёва почувствовала себя плохо после концерта в Минске.
News.ru 08:57
Происшествия

В самолете премьер-министра Японии произошло возгорание

Небольшое возгорание произошло в салоне самолета премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает агентство Kyodo News.
Известия 05:54
Политика

Зеленский призвал «держать порох сухим» в Донбассе

Известия 06:41
Политика

В Грецию за четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов

В Грецию за последние четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов, сообщил замминистра защиты граждан Йоргос Кумуцакос, ответственный за миграционную политику.
РИА Новости 09:08
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Авто

Fisker готовит конкурента Tesla Model X

Fisker Karma получит блок литий-ионных батарей емкостью 80 киловатт-часов, а также «экстендер».
5 колесо 01 ноября в 01:05
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Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
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Бабченко подтвердил свой побег с Украины

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«Ротор» в Волгограде обыграл «Енисей»

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Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.
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Политика

«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев

Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 17:30
Фигурное катание

Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке

Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
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Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
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Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды

REGNUM 01 ноября в 21:23
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Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд

В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Коммерсантъ 01 ноября в 09:28
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В Москве убит глава центра «Э» по Ингушетии

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Появилось фото ноги Облякова после нарушения Азмуна

Sport24 опубликовал фотографию ноги игрока ЦСКА Облякова после фола на нем Сердара Азмуна.
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Составлен топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре

Следуя доброй традиции, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России в ноябре 2019 года.
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Выходящие 5 ноября смартфоны Xiaomi CC9 Pro и Mi Note 10/Note 10 Pro будут построены на SoC Qualcomm и не получат встроенного модема 5G.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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