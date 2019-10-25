Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Витесс» Слуцкого дома проиграл аутсайдеру чемпионата Нидерландов

"Витесс" под руководством главного тренера Леонида Слуцкого встретился дома с "АДО Ден Хааг" в рамках матча 11-го тура нидерландской Эредивизии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первый гол матча был оформлен нападающим Крисенсио Саммервиллом уже на второй минуте.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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