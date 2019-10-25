Футбол
Газета.Ru«Витесс» Слуцкого дома проиграл аутсайдеру чемпионата Нидерландов
"Витесс" под руководством главного тренера Леонида Слуцкого встретился дома с "АДО Ден Хааг" в рамках матча 11-го тура нидерландской Эредивизии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первый гол матча был оформлен нападающим Крисенсио Саммервиллом уже на второй минуте.
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«Витесс» — «Ден Хааг». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Голландии 26 октября 2019 года
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