Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Витесс» Слуцкого проиграл «Ден Хагу» в чемпионате Голландии

"Витесс" уступил "Ден Хагу" в матче 11-го тура чемпионата Голландии (0:2). Голами отметились нападающий Крисенсио Саммервилл и хавбек Лекс Иммерс. Команда Леонида Слуцкого с 23 очками располагается на 3-м месте в турнирной таблице, «Ден Хаг» с 9 баллами занимает 15-ю строчку.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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