Футбол
Спорт-Экспресс«Витесс» Слуцкого проиграл «Ден Хагу» в чемпионате Голландии
"Витесс" уступил "Ден Хагу" в матче 11-го тура чемпионата Голландии (0:2). Голами отметились нападающий Крисенсио Саммервилл и хавбек Лекс Иммерс. Команда Леонида Слуцкого с 23 очками располагается на 3-м месте в турнирной таблице, «Ден Хаг» с 9 баллами занимает 15-ю строчку.
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