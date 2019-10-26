Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Витесс» Слуцкого проиграл «Ден Хагу» в чемпионате Голландии

"Витесс" уступил "Ден Хагу" в матче 11-го тура чемпионата Голландии (0:2). Голами отметились нападающий Крисенсио Саммервилл и хавбек Лекс Иммерс. Команда Леонида Слуцкого с 23 очками располагается на 3-м месте в турнирной таблице, «Ден Хаг» с 9 баллами занимает 15-ю строчку.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого прервал серию из 4 побед, проиграв «Ден Хаагу»

Sports.ruвчера в 12:47

«Витесс» проиграл аутсайдеру, у Слуцкого началась черная полоса?

Спорт-Экспрессвчера в 16:30

«Витесс» Слуцкого на своём поле проиграл аутсайдеру чемпионата Нидерландов

Чемпионатвчера в 15:40

«Витесс» Слуцкого проиграл «Ден Хаагу», пропустив два гола в первые шесть минут игры

Sport24.ruвчера в 15:46

«Витесс» Слуцкого потерпел второе поражение в чемпионате, пропустив два гола за первые 6 минут

Sportbox.RUвчера в 15:50

«Витесс» Слуцкого уступил аутсайдеру чемпионата Нидерландов по футболу

Sport.ruвчера в 17:59

«Витесс» Слуцкого уступил «Ден Хаагу» в матче чемпионата Нидерландов

РИА Новостивчера в 16:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Газета.Ru 02:30
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

РБК вчера в 18:50
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости вчера в 08:06
Общество

Титул «Мисс Земля» завоевала представительница Пуэрто-Рико

Обладательницей титула «Мисс Земля — 2019» стала 21-летняя жительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель.
News.ru вчера в 07:17
Происшествия

Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru 03:54
Политика

Украинскую журналистку возмутил стиль общения Зеленского с националистами

Известия 06:25
Недвижимость

Вторичный рынок пополнился спросом

В ЦИАН отмечают менее заметную динамику: согласно расчетам аналитиков сервиса, в октябре вторичные квартиры в 15 городах-миллионниках подорожали только на 0,6%. Такую динамику руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет стагнацией, которая продолжается на рынке второй месяц.
Коммерсантъ 03:24
Происшествия

Очевидец: Перед ЧП в камере на Ивана Вшивкова надели наручники

40-летний мужчина рассказал, что Вшивков вел себя агрессивно, поэтому сотрудники полиции надели на него наручники.
КП - Калининград 05:51
Политика

Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
RT на русском 05:35
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru 25 октября в 15:51
Армия и оружие

Эрдоган предупредил о возможной новой военной операции в Сирии

Россия и Турция заключили меморандум о взаимопонимании после шестичасовых переговоров в Сочи, которые прошли между президентами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.
Телеканал 360° вчера в 13:52
Происшествия

Fox: два человека погибли при стрельбе в Техасе

ТАСС 05:23
Футбол

«Спартак» показал подготовку к матчу с «Локомотивом»

«Спартак» опубликовал видеозапись с тренировки перед центральным матчем 14-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива».
Евро-футбол.ру 05:38
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru 25 октября в 17:30
Фигурное катание

Трусова выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами

Газета.Ru 03:18
Происшествия

Семья с маленьким ребенком погибла в ДТП под Челябинском

Четыре человека, включая одного ребенка, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Челябинской области.
Пятый канал 01:39
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости вчера в 03:41
Политика

Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе

Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 14:18
Политика

Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Происшествия

В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына

Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС 02:42
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор вчера в 07:54
Футбол

Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»

Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.
Vprognoze.ru вчера в 06:52
Игры

Исследование: 60% геймеров не купили бы консоль без дисковода

Самыми популярными аргументами в пользу консолей с дисководом были «наличие коллекции на физических носителях», «низкая скорость интернета и возможность играть без подключения к сети», а также желание одалживать игры друзьям и родственникам.
CyberSport.ru вчера в 13:12
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 25 октября в 11:23
Происшествия

При пожаре в доме в Рязанской области погибли трое детей

BFM.ru 02:49
Хоккей

Овечкин признался в любви к шведскому форварду

Газета.Ru 06:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное