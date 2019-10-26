Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Витесс» Слуцкого проиграл «Ден Хагу» в чемпионате Голландии

"Витесс" уступил "Ден Хагу" в матче 11-го тура чемпионата Голландии (0:2). Голами отметились нападающий Крисенсио Саммервилл и хавбек Лекс Иммерс. Команда Леонида Слуцкого с 23 очками располагается на 3-м месте в турнирной таблице, «Ден Хаг» с 9 баллами занимает 15-ю строчку.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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