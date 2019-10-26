Футбол
Спорт-Экспресс«Витесс» Слуцкого проиграл «Ден Хагу» в чемпионате Голландии
"Витесс" уступил "Ден Хагу" в матче 11-го тура чемпионата Голландии (0:2). Голами отметились нападающий Крисенсио Саммервилл и хавбек Лекс Иммерс. Команда Леонида Слуцкого с 23 очками располагается на 3-м месте в турнирной таблице, «Ден Хаг» с 9 баллами занимает 15-ю строчку.
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Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого прервал серию из 4 побед, проиграв «Ден Хаагу»
Sports.ruвчера в 12:47
«Витесс» Слуцкого проиграл «Ден Хаагу», пропустив два гола в первые шесть минут игры
Sport24.ruвчера в 15:46
«Витесс» Слуцкого потерпел второе поражение в чемпионате, пропустив два гола за первые 6 минут
Sportbox.RUвчера в 15:50
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