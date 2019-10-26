"Витесс" уступил "Ден Хагу" в матче 11-го тура чемпионата Голландии (0:2). Голами отметились нападающий Крисенсио Саммервилл и хавбек Лекс Иммерс. Команда Леонида Слуцкого с 23 очками располагается на 3-м месте в турнирной таблице, «Ден Хаг» с 9 баллами занимает 15-ю строчку.

Единоборства Дерек Чисора досрочно одолел Дэвида Прайса Дереку Чисоре, боксеру из Великобритании, удалось одолеть своего соотечественника Дэвида Прайса техническим нокаутом, завоевав тем самым чемпионский пояс по версии WBO.

Общество Врач назвала главные ошибки в питании детей Испанский диетолог Лусия Мартинес в разговоре с La Vanguardia объяснила, что основой детского рациона должны быть не переработанные продукты, а свежие, а также перечислила ошибки, которые часто допускают родители.

Армия и оружие В США представлен план захвата НАТО Калининградской области Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.

Политика В КНДР призвали США не спекулировать на дружбе Трампа и Ким Чен Ына Председатель комитета КНДР за мир в АТР Ким Ён Чхоль заявил, что отношения между Пхеньяном и Вашингтоном могли бы уже неоднократно испортиться из-за действий США, но сохраняются благодаря дружеским отношениям лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Экономика Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany&Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.

Происшествия Дедовщину назвали возможной причиной расстрела солдат в Забайкалье Бывшие военнослужащие части 54160 в Забайкалье, где солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек, рассказали журналистам про факты дедовщины.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.