Футбол
Спорт-Экспресс«Витесс» Слуцкого проиграл «Ден Хагу» в чемпионате Голландии
"Витесс" уступил "Ден Хагу" в матче 11-го тура чемпионата Голландии (0:2). Голами отметились нападающий Крисенсио Саммервилл и хавбек Лекс Иммерс. Команда Леонида Слуцкого с 23 очками располагается на 3-м месте в турнирной таблице, «Ден Хаг» с 9 баллами занимает 15-ю строчку.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого прервал серию из 4 побед, проиграв «Ден Хаагу»
Sports.ruвчера в 12:47
«Витесс» Слуцкого проиграл «Ден Хаагу», пропустив два гола в первые шесть минут игры
Sport24.ruвчера в 15:46
«Витесс» Слуцкого потерпел второе поражение в чемпионате, пропустив два гола за первые 6 минут
Sportbox.RUвчера в 15:50
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Политика
Трамп заявил о ликвидации главаря ИГ
Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
RT на русском 09:22
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Политика
Поклонская сравнила западные страны с Россией 90-х
Как написала в воскресенье Поклонская в своем Telegram, в этом отношении западные страны похожи на Россию 90-х годов.
Вести.Ru 08:30
Шоу-бизнес
Рудова и Самбурская: Малахов предлагал податься в эскорт
Как сообщила российская актриса и певица Настасья Самбурская изданию Gazeta.ru, Малахов и ей предлагал познакомиться с богатыми мужчинами, с таким предложением он звонил ей два раза.
Мойка78 вчера в 14:40
Общество
Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР
Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 06:40
Политика
На Украину прибыла Венецианская комиссия — МИД
В МИД сообщили, что комиссия прибыла на Украину, чтоб изучить внедрение закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
REGNUM 09:07
Футбол
Известны составы ЦСКА и «Динамо» на матч чемпионата России
Московский ЦСКА и столичное "Динамо" объявили стартовые составы на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:35
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели 25 октября в 15:25
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
Армия и оружие
Турция намерена приобрести у России 36 истребителей Су-35
Вести.Финанс 25 октября в 12:16
Общество
МЧС предупредило москвичей о порывах сильного ветра
Вечером в воскресенье, 27 октября, в Москве ожидается ветер с порывами до 15 – 20 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по Москве.
РБК 09:12
Фигурное катание
Тутберидзе поздравила Трусову с победой на Skate Canada
Тренер Этери Тутберидзе поздравила свою подопечную Александру Трусову с победой на этапе Гран-при в Канаде.
RT на русском 05:38
Политика
Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии
На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации.
РИА Новости 07:14
Наука
Новая жизнь: как будет работать искусственная матка и что она даст человечеству
Вес — меньше килограмма Выживаемость недоношенных детей непосредственно зависит от срока гестации и массы тела при рождении.
Хайтек вчера в 10:22
Игры
Компания Ubisoft перенесла релизы сразу трех игр
Под ударом Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion и Gods & Monsters Согласно отчету, опубликованному компанией Ubisoft, у издателя произошли серьезные изменения касательно планов по выпуску игр.
Srnsk 24 октября в 18:10
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 25 октября в 07:43
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Общество
Названы способы, как путешествовать с ручной кладью и без багажа
Туристы провозят в ручной клади много вещей и не нарушают при этом правила авиакомпаний, передает Aviasales.
МИР 24 08:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Наука
Разработан проект новой квантовой батареи
Машины и Механизмы 25 октября в 13:10
Происшествия
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
RT на русском 07:22
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
RT на русском вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокляла Кристину Асмус за ее «сиськи»
Ксения Собчак прокляла актрису Кристину Асмус за ее голую грудь в фильме «Текст».
Вечерний курьер 05:55
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09