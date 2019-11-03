Футбол
Газета.Ru«Витесс» Слуцкого проиграл «Эммену» в матче чемпионата Нидерландов
Арнемский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, проиграл "Эммену" в матче 12-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча, прошедшая в Эммене, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Майкл де Леув и Николай Лаурсен.
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