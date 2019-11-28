В матче 15-го тура чемпионата Нидердандов «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого проиграл на выезде «Херенвену» со счетом 2:3. Начало матча у футболистов «Витесса» получилось хорошим: к 21-й минуте они выигрывали со счетом 2:0 и контролировали ход встречи.

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