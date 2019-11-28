Футбол

MetaratingsMetaratings«Витесс» Слуцкого проиграл «Херенвену», ведя в счете 2:0

В матче 15-го тура чемпионата Нидердандов «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого проиграл на выезде «Херенвену» со счетом 2:3. Начало матча у футболистов «Витесса» получилось хорошим: к 21-й минуте они выигрывали со счетом 2:0 и контролировали ход встречи.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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