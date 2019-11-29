В матче 15-го тура чемпионата Нидердандов «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого проиграл на выезде «Херенвену» со счетом 2:3. Начало матча у футболистов «Витесса» получилось хорошим: к 21-й минуте они выигрывали со счетом 2:0 и контролировали ход встречи.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась на 5% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.

Шоу-бизнес Ольга Орлова поделилась откровенным фото со своими подписчиками Ольга Орлова, вдохновившись местной природой Сейшел, почувствовала себя Евой из Эдемского сада и порадовала подписчиков естественным снимком, на котором обнажённое тело было прикрыто листом экзотического дерева.

Экономика ФЦП для Крыма могут снова продлить Напомним, в прошлом году российское правительство продлило на два года действие федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

Футбол Стал известен план расширения РПЛ до 24 команд На совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги в ноябре рассмотрели варианты расширения чемпионата до 24 команд.

Политика Apple пообещала разобраться с российским Крымом на картах Компания Apple пообещала «внимательно присмотреться» к отображению Крыма, как российской территории, в своих приложениях «Карты» и «Погода», сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

Общество В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.

Политика Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.

Единоборства Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.

Космос Россия и Беларусь расширят группировку спутников на орбите Проект находится на стадии согласования Беларусь и России подготовили проект по расширению группировки спутников дистанционного зондирования Земли.