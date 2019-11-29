Футбол
Metaratings«Витесс» Слуцкого проиграл «Херенвену», ведя в счете 2:0
В матче 15-го тура чемпионата Нидердандов «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого проиграл на выезде «Херенвену» со счетом 2:3. Начало матча у футболистов «Витесса» получилось хорошим: к 21-й минуте они выигрывали со счетом 2:0 и контролировали ход встречи.
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Энергетика
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Общество
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Космос
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Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
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