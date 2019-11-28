Футбол

BobsoccerBobsoccer«Витесс» Слуцкого проиграл пятый матч подряд, хотя вёл в счёте 2:0

В первом матче "Херенвен" принимал "Витесс". Матч проходил на домашней арене "Херенвена". Клуб из Арнема, возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, перед этой встречей потерпел 4 поражения подряд.
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«Витесс» Слуцкого проиграл «Херенвену», ведя 2:0. Это 4-е поражение подряд

Sports.ru07:30

«Витесс» уступил «Херенвену» и потерпел пятое поражение подряд

Спорт-Экспресс15:51

Херенвен - Витесс: прогноз Евгения Веретенникова 29 ноября 2019

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«Витесс» Слуцкого потерпел пятое поражение подряд в чемпионате Нидерландов

Чемпионат15:51

«Витесс» Слуцкого потерпел пятое поражение подряд в Эредивизии

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И все-таки sack. Слуцкий больше не главный тренер «Витесса»

Матч ТВ17:03

«Херенвен» — «Витесс»: конец правления Слуцкого?

Все про Спорт рувчера в 10:43
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Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак, комментируя заявление исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о готовности принять выплату от «Газпрома» не деньгами, а газом.
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

Ранее власти Украины заявляли, что "Нептун" способен пролететь 300 км и поразить наземные и морские цели.
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В прокат выходит комедийный детектив «Достать ножи» Райана Джонсона

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Дутерте подарили российскую винтовку ORSIS Т-5000

Гендиректор предприятия-разработчика «Промтехнология» Владимир Злобин рассказал, что в октябре 2019 года президенту Филиппин Родриго Дутерте была подарена российская высокоточная винтовка ORSIS Т-5000.
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Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
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Авто

«Автомобиль года» определил лучшие авто в России

Были подведены итоги исследования «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА» по результату которого назвали победителей в сегментах: «Многоцелевые», «Современные», «Семейные» и «Надежные» автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 04:01
Армия и оружие

Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
РИА Новости 05:57
Политика

Apple пообещала разобраться с российским Крымом на картах

Компания Apple пообещала «внимательно присмотреться» к отображению Крыма, как российской территории, в своих приложениях «Карты» и «Погода», сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
REGNUM 19:12
Баскетбол

ЦСКА разгромил «Барселону» в баскетбольной Евролиге

Московский ЦСКА одержал крупную победу над каталонской «Барселоной» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
RT на русском 17:07
Армия и оружие

Армия Сирии отбила атаку террористов в Идлибе

Взгляд.ру 18:37
Политика

Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США

РИА Новости 18:57
Общество

Российские вина предлагают разрешить продавать до полуночи

Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
REGNUM вчера в 21:04
Политика

Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Известия 11:49
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Общество

Гороскоп на 29 ноября: Козероги, вам понадобится терпение на дорогах

Primpress.ru вчера в 19:13
Общество

Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии

Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
BFM.ru 07:10
Общество

В Приангарье сообщили о заселении пострадавших от паводка в новые дома

Более 11 тысяч человек через три месяца после паводка в Иркутской области въехали в новые квартиры, сообщил в пятницу журналистам губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости вчера в 22:57
Политика

Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму

Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
РИА Новости 09:45
Происшествия

Судно с россиянами на борту задержано в Британии

Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
Lenta.ru 17:38
Происшествия

Девушка умерла в отделе полиции Оренбурга

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения. Следственные органы уже начали проверку.
Реальное время 01:57
Политика

У Трампа отобрали телефон на время поездки в Афганистан

Российская газета 18:45
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В России ожидают подъем заболеваемости гриппом

Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 27 ноября в 02:48
Происшествия

Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними

Сообщалось, что мужчина с ножом напал на прохожих на одной из нидерландских улиц, в результате пострадали несколько человек.
Lenta.ru 19:03
Культура

«Холодное сердце» поделится новогодним настроением

Чего ожидать от сиквела мультфильма Walt Disney 28 ноября в российский прокат выходит "Холодное сердце 2".
Коммерсантъ FM вчера в 08:59
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru 07:58
Наука

Прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры пациентов

N+1 вчера в 10:02
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«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
Вести.Ru 08:33
Политика

Объяснено решение командира самолета Путина приземляться в тумане

Lenta.ru 08:07
Политика

США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»

Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против украинского государственного концерна «Укроборонпром», если завод «Мотор Сич» будет продан китайским компаниям.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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