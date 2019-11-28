Футбол
Bobsoccer«Витесс» Слуцкого проиграл пятый матч подряд, хотя вёл в счёте 2:0
В первом матче "Херенвен" принимал "Витесс". Матч проходил на домашней арене "Херенвена". Клуб из Арнема, возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, перед этой встречей потерпел 4 поражения подряд.
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Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Политика
В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
Здоровье
Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
Германский врач-онколог выделил и назвал самые первые признаки развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Политика
Путин выступил против замены «мамы» на «родителя № 1»
Владимир Путин выразил надежду, что в России слова «мама» и «папа» никогда не заменят обозначениями «родитель № 1» или «родитель № 2». Об этом он сообщил во время Совета по межнациональным отношениям.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Общество
Силуанов предложил сократить число надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
Биатлон
Оглашён состав биатлонной сборной России на смешанную эстафету
Общество
Разрешение Дании на прокладку «Северного потока-2» обжаловали
Выданное властями Дании разрешение на прокладку газопровода «Северный поток - 2» в особой экономической зоне страны было обжаловано.
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России
Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
Авто
Представили бюджетный кроссовер Kia Seltos с премиальным тюнингом
Скоро в РФ начнутся продажи доступного кроссовера Kia Seltos, который является одним из самых дешевых представителей сегмента SUV.
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Происшествия
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
Общество
Гороскоп на 28 ноября: Девы, вас ждет успех
Сегодня насыщенный день для каждого, звезды обещают много новых желаний, в том числе несвойственных для повседневности.
Общество
Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»
В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
Авто
Росстандарт утвердил ГОСТ для классических и раритетных автомобилей
Политика
Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сообщил, что украинская делегация совершила попытку сорвать его выступление на форуме по вопросам меньшинств в ООН, проходящем в Женеве.
Экономика
Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург
Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Здоровье
Больная муковисцидозом девушка-подросток вышла на пикет к Минздраву РФ
Девушка-подросток вышла на одиночный пикет напротив здания Минздрава в Москве.
Армия и оружие
Военная полиция РФ начала патрулирование по новому маршруту в Сирии
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
Общество
Предупреждающее о приближении машин приложение появится в России
Специальное бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта, оповещающее пешеходов в наушниках или со смартфоном о приближении автомобиля, будут тестировать уже в конце 2020 года, сообщил вице-президент по технологиям НП «Глонасс», советник руководителя НТИ «Автонет» Евгений Белянко.
Гаджеты
Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9
Согласно информации, распространяющейся в Сети, китайская компания Xiaomi удалила из каталога на фирменном сайте свой флагманский смартфон Mi 9. Обычно это означает прекращение производства устройства.
Автоспорт
Боттас стал лучшим на второй тренировке в Абу-Даби, Квят выше Гасли
Пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас показал лучшее время по итогам второй свободной сессии Гран-при Абу-Даби.
Кино
«Трусы»: актёр «Мандалорца» выступил в защиту куклы малыша Йоды
Политика
Исландия пригласит Путина на саммит Арктического совета
Исландия пригласит президента России Владимира Путина на саммит Арктического совета.
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
Общество
Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии
Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».