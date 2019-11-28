Футбол

BobsoccerBobsoccer«Витесс» Слуцкого проиграл пятый матч подряд, хотя вёл в счёте 2:0

В первом матче "Херенвен" принимал "Витесс". Матч проходил на домашней арене "Херенвена". Клуб из Арнема, возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, перед этой встречей потерпел 4 поражения подряд.
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«Витесс» уступил «Херенвену» и потерпел пятое поражение подряд

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Херенвен - Витесс: прогноз Евгения Веретенникова 29 ноября 2019

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Sport24.ru15:52

«Херенвен» — «Витесс»: конец правления Слуцкого?

Все про Спорт рувчера в 10:43
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Выданное властями Дании разрешение на прокладку газопровода «Северный поток - 2» в особой экономической зоне страны было обжаловано.
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Ведущая сделала подтяжку груди с помощью скотча и рассмешила зрителей

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Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

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Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
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Девушка-подросток вышла на одиночный пикет напротив здания Минздрава в Москве.
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Исландия пригласит президента России Владимира Путина на саммит Арктического совета.
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Американский журнал National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
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Нидерландский футбольный клуб
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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