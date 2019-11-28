Футбол

BobsoccerBobsoccer«Витесс» Слуцкого проиграл пятый матч подряд, хотя вёл в счёте 2:0

В первом матче "Херенвен" принимал "Витесс". Матч проходил на домашней арене "Херенвена". Клуб из Арнема, возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, перед этой встречей потерпел 4 поражения подряд.
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«Витесс» уступил «Херенвену» и потерпел пятое поражение подряд

Спорт-Экспрессвчера в 15:51

Херенвен - Витесс: прогноз Евгения Веретенникова 29 ноября 2019

Ставка TVвчера в 08:16

«Витесс» Слуцкого потерпел пятое поражение подряд в чемпионате Нидерландов

Чемпионатвчера в 15:51

«Витесс» Слуцкого потерпел пятое поражение подряд в Эредивизии

Sport.ruвчера в 16:30

«Витесс» проиграл «Херенвену», ведя в два мяча. Это пятое поражение подряд для команды Слуцкого

Sport24.ruвчера в 15:52

«Херенвен» — «Витесс»: конец правления Слуцкого?

Все про Спорт ру28 ноября в 10:43

«Витесс» Слуцкого проиграл пятый матч подряд, имея преимущество в два мяча

Sportbox.RUвчера в 15:53
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
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Газета.Ru вчера в 21:38
Политика

В Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых закупок газа у России

Киев прекратил покупать газ у России в ноябре 2015 года, закачивая с тех пор в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе.
Российская газета 00:53
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Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит 28 ноября в 01:28
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
REGNUM вчера в 17:51
Общество

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
РБК 28 ноября в 10:51
Происшествия

Восемь человек погибли в двух ДТП в Красноярском крае

В результате погибли восемь человек, сообщается на сайте регионального главка МВД.
РБК вчера в 22:27
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность банды «Шараповские» в Москве и Дагестане

Политика Сегодня 28 ноября в 03:18
Происшествия

Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
РИА Новости вчера в 21:09
Политика

Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом

Lenta.ru вчера в 05:48
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк уехал из России

В свободное от работы время Петр Чернышев торопится к близким, чтобы поддерживать супругу, которая проходит сложное лечение, и заботиться о маленькой дочери.
StarHit.ru вчера в 23:00
Политика

«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»

Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 14:15
Политика

В Кремле отреагировали на интервью зятя Ельцина Познеру

Президент Владимир Путин ознакомился с интервью зятя и главы администрации президента Бориса Ельцина — Валентина Юмашева — которое тот дал журналисту Владимиру Познеру 22 ноября на фестивале "Слова и музыка свободы — СМС" в Екатеринбурге.
Национальная служба новостей вчера в 07:17
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM вчера в 05:14
Происшествия

В Гааге неизвестный совершил нападение с ножом на прохожих

Напомним, что ранее днем у Лондонского моста в британской столице несколько человек были ранены в результате нападения мужчины с ножом.
Московский Комсомолец вчера в 14:51
Шоу-бизнес

57-летняя Роза Сябитова удивила подписчиков обнажённой фотографией

Публикация сопровождается целой серией фотографий Сябитовой в разных образах, а самое первое фото показывает Розу в пикантном виде полностью без одежды.
Discover24 вчера в 04:12
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Армия и оружие

Гибнут чаще, чем в Ираке. Почему военные США убивают сами себя

РИА Новости 00:00
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в поддержке поджигателей лесов

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера Леонардо Ди Каприо в финансировании групп, которые предположительно организовывают лесные пожары в Амазонии.
REGNUM вчера в 21:49
Армия и оружие

Зеленский отменил прапорщиков и мичманов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет некоторые положения устава вооруженных сил, условия прохождения срочной службы и ряд нормативных актов, сообщат агентство "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 05:59
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Политика

России предрекли военную базу в Индийском океане

Приобретение собственной военно-морской базы в Индийском океане, вероятно, является приоритетной задачей для России, пишет в The Indian Express главный редактор журнала по иностранным делам и директор Института южноазиатских исследований Национального университета Сингапура Раджа Мохан.
Lenta.ru 01:00
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Синоптики пообещали москвичам оттепель в первую неделю декабря

По прогнозу синоптика, с середины следующей недели в столицу придет оттепель с небольшими осадками: температура воздуха 5 и 6 декабря составит от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.
РБК 01:40
Спорт

НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории

РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Газета.Ru вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич призналась, какую пластическую операцию сделала

В чем только ни подозревали Анну Хилькевич — в смысле изменения внешности хирургическим путем.
7Дней.ру вчера в 23:00
Общество

«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
Вести.Ru вчера в 08:33
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Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Коммерсантъ 28 ноября в 20:28
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК вчера в 05:27
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Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Армия и оружие

США обеспокоены началом испытаний российских С-400 против F-16

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что испытания российских зенитных ракетных комплексов С-400 Турцией вызывают беспокойство.
Политическая Экспертиза 27 ноября в 06:02
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СМИ узнали о задержании родителей убитого в Екатеринбурге мальчика

РБК вчера в 15:12
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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