В первом матче "Херенвен" принимал "Витесс". Матч проходил на домашней арене "Херенвена". Клуб из Арнема, возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, перед этой встречей потерпел 4 поражения подряд.

«Витесс» Слуцкого проиграл пятый матч подряд, хотя вёл в счёте 2:0

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