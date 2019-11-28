Футбол

BobsoccerBobsoccer«Витесс» Слуцкого проиграл пятый матч подряд, хотя вёл в счёте 2:0

В первом матче "Херенвен" принимал "Витесс". Матч проходил на домашней арене "Херенвена". Клуб из Арнема, возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, перед этой встречей потерпел 4 поражения подряд.
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«Витесс» уступил «Херенвену» и потерпел пятое поражение подряд

Спорт-Экспрессвчера в 15:51

Херенвен - Витесс: прогноз Евгения Веретенникова 29 ноября 2019

Ставка TVвчера в 08:16

«Витесс» Слуцкого потерпел пятое поражение подряд в чемпионате Нидерландов

Чемпионатвчера в 15:51

«Витесс» Слуцкого потерпел пятое поражение подряд в Эредивизии

Sport.ruвчера в 16:30

И все-таки sack. Слуцкий больше не главный тренер «Витесса»

Матч ТВвчера в 17:03

«Витесс» проиграл «Херенвену», ведя в два мяча. Это пятое поражение подряд для команды Слуцкого

Sport24.ruвчера в 15:52

«Херенвен» — «Витесс»: конец правления Слуцкого?

Все про Спорт ру28 ноября в 10:43
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Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

Российская газета вчера в 22:11
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru вчера в 21:38
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в поддержке поджигателей лесов

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера Леонардо Ди Каприо в финансировании групп, которые предположительно организовывают лесные пожары в Амазонии.
REGNUM вчера в 21:49
Культура

Голодец открыла в Кремле посвящённую Петру I выставку

Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина подчеркнула, что с помощью выставки сотрудники музея хотели показать несколько иной образ царя: "Это не политик и воин, это собиратель и покровитель искусств".
Культуромания вчера в 10:24
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 22:09
Политика

Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом

Lenta.ru вчера в 05:48
Наука

В MIT научились модулировать спиновые волны

Специалисты MIT разработали новую архитектуру схемы, в которой для модулирования проходящей спиновой волны используется доменная стенка только нанометровой ширины в слоистых нанопленках магнитного материала.
Хайтек+ вчера в 04:51
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Политика

CNN: украинские власти могут начать выгодные для Трампа расследования

Украинские власти с целью улучшения отношений между Вашингтоном и Киевом могут объявить о начале расследований, которые были бы выгодны президенту США Дональду Трампу.
ТАСС вчера в 21:37
Экономика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
РБК вчера в 17:12
Происшествия

В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту

Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.
ТАСС вчера в 12:21
Политика

В Киеве предупредили об угрозе санкций США из-за продажи «Мотор Сич»

Государственный концерн "Укроборонпром" рискует попасть в антироссийский санкционный список США в случае продажи завода "Мотор Сич" китайским компаниям, которые сотрудничали с холдингом "Вертолетами России", заявил в пятницу Глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.
РИА Новости вчера в 12:45
Музыка

Участник шоу «Голос» Ильдар Абдуллин передал привет Гаю

Участник восьмого сезона шоу «Голос» Ильдар Абдуллин передал привет родному городу.
АиФ Оренбург 27 ноября в 05:02
Политика

Украине предрекли гибель из-за газа

Природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых.
Известия вчера в 15:41
Гаджеты

Новые модификации дискретной графики Intel DG1 замечены в таможенной базе ЕЭК

Источник изображения: портал ЕЭК Эта неделя для "таможенных следопытов" обернулась двумя новыми сюрпризами, связанными с поставками на территорию РФ образцов дискретных графических решений DG1.
3DNews вчера в 09:03
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК вчера в 08:12
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

РБК вчера в 03:29
Транспорт

Путин открыл новую трассу М-11 «Нева»

Президент России Владимир Путин 27 ноября принял участие в открытии платной автодороги М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
Свободная Пресса 27 ноября в 06:54
Культура

Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»

Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
RuNews24.ru вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Близкие Носкова не пойдут на его первый концерт после инсульта

Телепрограмма 28 ноября в 17:29
Технологии

В России начали подготовку к идентификации смартфонов по IMEI

К идентификации смартфонов по номеру IMEI готовятся крупнейшие отечественные операторы, пока речь идет только о пробном проекте.
Дни24 вчера в 08:14
Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух раненых в результате обстрела ВСУ

RT на русском 28 ноября в 17:10
Футбол

«Оренбург» показал, как готовится к матчу с «Сочи»

ФК «Оренбург» опубликовал видео, на котором команда готовится к очередному матчу РПЛ. Игра против «Сочи» пройдет на стадионе «Фишт».
Удар56 27 ноября в 04:34
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Дождь 28 ноября в 09:48
Армия и оружие

Военная полиция РФ начала патрулирование по новому маршруту в Сирии

Политическая Экспертиза вчера в 21:37
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM вчера в 05:14
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич призналась, какую пластическую операцию сделала

В чем только ни подозревали Анну Хилькевич — в смысле изменения внешности хирургическим путем.
7Дней.ру вчера в 23:00
Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Футбол

Жеребьевка ЕВРО-2020: Россия узнает последнего соперника по группе В

Третьим соперником россиян может стать только кто-то из пары Финляндия/Уэльс, потому что все четыре квартета плей-офф Лиги наций разводятся с группой B. В трех из них играют хозяева финального турнира, еще в одном – команда Косово, с которой сборная России (как и команды Сербии, Боснии и Герцеговины) не может встретиться на групповом этапе по решению УЕФА.
РИА Новости вчера в 16:05
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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