Футбол
Bobsoccer«Витесс» Слуцкого проиграл пятый матч подряд, хотя вёл в счёте 2:0
В первом матче "Херенвен" принимал "Витесс". Матч проходил на домашней арене "Херенвена". Клуб из Арнема, возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, перед этой встречей потерпел 4 поражения подряд.
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Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в поддержке поджигателей лесов
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера Леонардо Ди Каприо в финансировании групп, которые предположительно организовывают лесные пожары в Амазонии.
Культура
Голодец открыла в Кремле посвящённую Петру I выставку
Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина подчеркнула, что с помощью выставки сотрудники музея хотели показать несколько иной образ царя: "Это не политик и воин, это собиратель и покровитель искусств".
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»
«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Надежду Савченко высмеяли в сети за платье с разрезом
Наука
В MIT научились модулировать спиновые волны
Специалисты MIT разработали новую архитектуру схемы, в которой для модулирования проходящей спиновой волны используется доменная стенка только нанометровой ширины в слоистых нанопленках магнитного материала.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Политика
CNN: украинские власти могут начать выгодные для Трампа расследования
Украинские власти с целью улучшения отношений между Вашингтоном и Киевом могут объявить о начале расследований, которые были бы выгодны президенту США Дональду Трампу.
Экономика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд
Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Происшествия
В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту
Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.
Политика
В Киеве предупредили об угрозе санкций США из-за продажи «Мотор Сич»
Государственный концерн "Укроборонпром" рискует попасть в антироссийский санкционный список США в случае продажи завода "Мотор Сич" китайским компаниям, которые сотрудничали с холдингом "Вертолетами России", заявил в пятницу Глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.
Музыка
Участник шоу «Голос» Ильдар Абдуллин передал привет Гаю
Участник восьмого сезона шоу «Голос» Ильдар Абдуллин передал привет родному городу.
Политика
Украине предрекли гибель из-за газа
Природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых.
Гаджеты
Новые модификации дискретной графики Intel DG1 замечены в таможенной базе ЕЭК
Источник изображения: портал ЕЭК Эта неделя для "таможенных следопытов" обернулась двумя новыми сюрпризами, связанными с поставками на территорию РФ образцов дискретных графических решений DG1.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Транспорт
Путин открыл новую трассу М-11 «Нева»
Президент России Владимир Путин 27 ноября принял участие в открытии платной автодороги М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
Культура
Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»
Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
Шоу-бизнес
Близкие Носкова не пойдут на его первый концерт после инсульта
Технологии
В России начали подготовку к идентификации смартфонов по IMEI
К идентификации смартфонов по номеру IMEI готовятся крупнейшие отечественные операторы, пока речь идет только о пробном проекте.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух раненых в результате обстрела ВСУ
Футбол
«Оренбург» показал, как готовится к матчу с «Сочи»
ФК «Оренбург» опубликовал видео, на котором команда готовится к очередному матчу РПЛ. Игра против «Сочи» пройдет на стадионе «Фишт».
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Армия и оружие
Военная полиция РФ начала патрулирование по новому маршруту в Сирии
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась, какую пластическую операцию сделала
В чем только ни подозревали Анну Хилькевич — в смысле изменения внешности хирургическим путем.
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
Футбол
Жеребьевка ЕВРО-2020: Россия узнает последнего соперника по группе В
Третьим соперником россиян может стать только кто-то из пары Финляндия/Уэльс, потому что все четыре квартета плей-офф Лиги наций разводятся с группой B. В трех из них играют хозяева финального турнира, еще в одном – команда Косово, с которой сборная России (как и команды Сербии, Боснии и Герцеговины) не может встретиться на групповом этапе по решению УЕФА.