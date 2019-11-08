Футбол
ProstoProSport«Витесс» Слуцкого проиграл в третьем матче кряду
|13′
Йоэль Асоро
|31′
Йоэль Асоро
Джей-Рой Грот
Тим Матавж
|46′
Брайан Линссен
|49′
|56′
Кай Сирхёйс
Самир Мемишевич
|66′
Айдин Хрустич
Чарлисон Бенсхоп
Ришедли Базур
|67′
Юлиан Леливельд
Уссама Дарфалу
|74′
|81′
Самир Мемишевич
|87′
Мо Эль-Ханкури
|89′
Йоэль Асоро
Сэм-Фрэнсис Шрек
|58%
|Владение мячом
|42%
|7
|Удары в сторону ворот
|4
|9
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|9
|3
|Офсайды
|1
|9
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Витесс
Расстановка 4‑4‑2
22
Пасвеер
13
Дарфалу
30
Дуки
3
Обиспо
5
Кларк
17
Даса
10
Базур
21
Беро
11
Линссен
9
Матавж
20
Дико
1
Падт
42
Зефейк
4
те Вирик
17
Итакура
21
Вармердам
35
Бенсхоп
6
Матусива
18
Эль-Мессауди
14
Эль-Ханкури
5
Мемишевич
8
Шрек
Гронинген
Расстановка 4‑4‑2
ФК «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого уступил в третьем матче подряд в Эредивизи. На этот раз команда российского специалиста проиграла дома «Гронингену». В составе гостей два мяча забил Юэль Асоро, за «Витесс» отметился Бриан Линссен.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Витесс» — «Гронинген». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч чемпионата Голландии 8 ноября 2019 года
LiveSport.ru07 ноября в 02:00
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:58, Ашберн
Происшествия
Преподавателя СПбГУ подозревают в убийстве студентки
Питерские заметки 07:51
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС 02:19
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Происшествия
Глава района в Смоленской области погиб, помогая тушить пожар
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб при тушении пожара в частном доме в своем муниципалитете.
ТАСС 00:16
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Происшествия
В Ереване загорелась крыша здания парламента Армении
РИА Новости 08:33
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Футбол
«Ростов» и «Тамбов» огласили стартовые составы
Тренерские штабы «Ростова» и «Тамбова» во главе с Валерием Карпиным и Сергеем Первушиным огласили стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону.
Матч ТВ 08:00
Политика
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев рассказал, кто спровоцировал распад СССР. Его слова приводит немецкий журнал Der Spiegel.
РИА Новости 08:16
Футбол
«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ
REGNUM 08:16
Политика
"Чей Крым?" Украинец пристал к пассажирам из России на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
РИА Новости 07:44
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Лезги газет вчера в 14:29
Авто
Стала известна дата начала продаж нового кроссовера Honda Breeze
Компания Honda объявила дату старта продаж нового среднеразмерного кроссовера Breeze.
Новые автомобили 07 ноября в 21:45
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Политика
Россия приветствовала отвод сил у Петровского
Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что России приветствует начавшийся отвод сил у Богдановки и в районе села Петровского в Донбассе.
Московский Комсомолец 06:23
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 16:35
Политика
В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова
Перевод слов Рамзана Кадырова с чеченского на русский о пользователях интернета был точным, сообщили РБК в Би-би-си.
РБК вчера в 10:48
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Общество
Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин
Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чечня (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ с 49 процентами.
РИА Новости 01:29
Армия и оружие
Больше десятка ракет «Катюша» поразили военную базу США в Ираке
17 ракет катюша поразили иракскую авиабазу, на которой располагались американские военнослужащие, сообщает Российский Диалог со ссылкой на Associated Press.
Российский Диалог вчера в 23:00
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Коммерсантъ 08:22
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО 07 ноября в 11:17
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Оказалось, что он на 50% уменьшает риск развития рака печени. Точнее — гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
HotMurom.ru 06:47
Кино
Вышел трейлер «Человека-невидимки» с Элизабет Мосс
Культуромания 07 ноября в 15:28
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Врачи в США бьют тревогу: пожилым людям категорически запрещено принимать 6 лекарств, которые могут привести их к смерти.
Уфимские Заметки 07 ноября в 07:35
Общество
Instagram предупредил пользователей в США об отключении лайков
Соцсеть для обмена фотографиями и видео Instagram протестирует в США функцию, скрывающую количество лайков под постами, сообщает Wired.
РИА Новости 08:00
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17