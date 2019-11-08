Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Витесс» Слуцкого проиграл в третьем матче кряду

Витесс — Гронинген
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Стадион «Гелредом»
13′
Йоэль Асоро
31′
Йоэль Асоро
Джей-Рой Грот
Тим Матавж
46′
Брайан Линссен
49′
56′
Кай Сирхёйс
Самир Мемишевич
66′
Айдин Хрустич
Чарлисон Бенсхоп
Ришедли Базур
67′
Юлиан Леливельд
Уссама Дарфалу
74′
81′
Самир Мемишевич
87′
Мо Эль-Ханкури
89′
Йоэль Асоро
Сэм-Фрэнсис Шрек
ФК «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого уступил в третьем матче подряд в Эредивизи. На этот раз команда российского специалиста проиграла дома «Гронингену». В составе гостей два мяча забил Юэль Асоро, за «Витесс» отметился Бриан Линссен.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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