Футбол
Вести.Ru«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
Доньелл Мален
|18′
Доньелл Мален
|36′
Доньелл Мален
|46′
|58′
Джей-Рой Грот
Нуа Дико
Стивен Бергвейн
Коди Гакпо
|62′
|64′
Тим Матавж
Томас Бейтинк
Мохаммед Ихаттарен
Константинос Митроглу
|71′
|73′
Ришедли Базур
Брума
Рицу Доан
|79′
Доньелл Мален
|83′
Доньелл Мален
|89′
|67%
|Владение мячом
|33%
|2
|Удары в сторону ворот
|5
|12
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|7
|2
|Офсайды
|2
|7
|Угловые
|3
|6
|Фолы
|11
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
ПСВ
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Зоет
22
Думфрис
5
Баумгартль
4
Виргевер
28
Боскальи
18
Росарио
19
Гакпо
8
Хендрикс
11
Митроглу
9
Мален
5 ×
25
Доан
22
Пасвеер
2
Леливельд
30
Дуки
3
Обиспо
5
Кларк
14
Таннане
10
Базур
21
Беро
20
Дико
29
Бейтинк
11
Линссен
Витесс
Расстановка 4‑4‑2
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Витесс» Слуцкого пропустил 5 голов от ПСВ, но остался в тройке лидеров эредивизи
Sportbox.RUвчера в 16:39
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:58, Вашингтон
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Энергетика
США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке
Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.
Российская газета вчера в 20:26
Армия и оружие
Операция неизвестных бойцов в Даръа пошла не по плану
NewInform вчера в 12:11
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Политика
Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Газета.Ru вчера в 23:41
Космос
Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы
Газета.Ru вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни
Народный артист России Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ училась актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, прокомментировал в интервью kp.ru слухи о ее болезни.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество
Гороскоп на 15 сентября 2019 года
15.09.2019. Что говорит Земля: День Мамонта-овчарника.
ВОмске вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу
13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.
Известия вчера в 15:49
Здоровье
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета вчера в 09:00
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU 13 сентября в 10:58
Волейбол
Волейболисты сборной России переиграли Северную Македонию в матче ЧЕ
Волейболисты сборной России обыграли команду Северной Македонии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии, Нидерландах.
РИА Новости вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда вчера в 09:33
Футбол
Владелец «Фиорентины»: «Рибери в 36 лет сыграл лучше Роналду!»
Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо дал комментарий после домашней ничьей с «Ювентусом» в третьем туре Серии А (0:0).
Евро-футбол.ру вчера в 14:40
Религия
Главу Архиепископии западноевропейских приходов приняли в состав РПЦ
В состав Русской православной церкви (РПЦ) приняли главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.
Российская газета вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Собчак назвала свою свадьбу частью деконструированного шапито
Телеведущая Ксения Собчак назвала свою свадьбу с режиссером Константином Богомоловым частью "деконструированного шапито" и "абсурдом в абсолюте".
Газета.Ru вчера в 14:23
Авто
Удешевлённый седан Kia Rio стал глобальной моделью
Новая модель собрана на базе бюджетной версии Kia Rio прошлого поколения.
Car.ru вчера в 13:06
Шоу-бизнес
Вера Алентова вышла в свет после слухов о пластике
StarHit.ru вчера в 02:00
Шоу-бизнес
Александр Ширвиндт об отношениях с родителями жены: «Воспринимали меня брезгливо»
Примечательно, что супруги всегда старались принимать активное участие в карьере друг друга, стараясь оказывать посильную поддержку, когда это было необходимо.
Дни24 вчера в 12:16
Наука
Ученые разобрались в ловкости рук пианистов
Ученые стимулировали электрическим сигналом указательный палец правой руки участников, одновременно измеряя с помощью ЭЭГ соматосенсорные вызванные потенциалы N20 и P25 — ранние негативный и позитивный потенциалы, которые появляются в первые 20 и 25 миллисекунд после стимуляции.
N+1 13 сентября в 09:25
Футбол
Сборная России узнала своих соперников на ЧМ по пляжному футболу
Metaratings вчера в 03:09
Футбол
«Торпедо» и «Химки» одержали победы в матчах 13-го тура первенства ФНЛ
РИА Новости вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.
NewsFrol 13 сентября в 09:27
Единоборства
Экс-чемпион UFC Вудли захотел провести бой с Нурмагомедовым
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрон Вудли захотел провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Известия вчера в 22:55
Авто
Новый Mercedes-Maybach GLS вскоре может появиться в России
Mercedes-Maybach пополнит свою модельную линейку внедорожников новой версией GLS.
CarsWeek.ru 12 сентября в 06:48
Гаджеты
«Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу
"Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.
Дни24 вчера в 19:00
Здоровье
Кофе и молоко уменьшают риск заболевания раком
Gazeta.SPb 13 сентября в 14:50
Политика
Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции.
РБК вчера в 17:54
Армия и оружие
Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU вчера в 07:03
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости вчера в 05:06