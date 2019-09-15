В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.

«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства

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