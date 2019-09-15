Футбол

Вести.RuВести.Ru«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства

ПСВ — Витесс
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Стадион «Филипс»
Доньелл Мален
18′
Доньелл Мален
36′
Доньелл Мален
46′
58′
Джей-Рой Грот
Нуа Дико
Стивен Бергвейн
Коди Гакпо
62′
64′
Тим Матавж
Томас Бейтинк
Мохаммед Ихаттарен
Константинос Митроглу
71′
73′
Ришедли Базур
Брума
Рицу Доан
79′
Доньелл Мален
83′
Доньелл Мален
89′
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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