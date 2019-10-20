Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Витесс» Слуцкого разгромил «Венло» в матче чемпионата Нидерландов

"Витесс" одержал крупную победу над "Венло" в выездном матче 10-го тура чемпионата Нидерландов по футболу. Встреча, прошедшая в субботу, закончилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Брайан Линссен (29 и 34-я минута), Рихедли Базур (43) и Нуха Дико (53).
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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