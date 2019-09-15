Футбол
RT на русском«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов
Доньелл Мален
|18′
Доньелл Мален
|36′
Доньелл Мален
|46′
|58′
Джей-Рой Грот
Нуа Дико
Стивен Бергвейн
Коди Гакпо
|62′
|64′
Тим Матавж
Томас Бейтинк
Мохаммед Ихаттарен
Константинос Митроглу
|71′
|73′
Ришедли Базур
Брума
Рицу Доан
|79′
Доньелл Мален
|83′
Доньелл Мален
|89′
|67%
|Владение мячом
|33%
|2
|Удары в сторону ворот
|5
|12
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|7
|2
|Офсайды
|2
|7
|Угловые
|3
|6
|Фолы
|11
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
ПСВ
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Зоет
22
Думфрис
5
Баумгартль
4
Виргевер
28
Боскальи
18
Росарио
19
Гакпо
8
Хендрикс
11
Митроглу
9
Мален
5 ×
25
Доан
22
Пасвеер
2
Леливельд
30
Дуки
3
Обиспо
5
Кларк
14
Таннане
10
Базур
21
Беро
20
Дико
29
Бейтинк
11
Линссен
Витесс
Расстановка 4‑4‑2
ПСВ вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, набрав 13 очков. Подопечные Слуцкого опустились на третью строчку, имея в своём активе 11 баллов. Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
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