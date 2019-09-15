Футбол

RT на русскомRT на русском«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов

ПСВ — Витесс
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, сегодня
Стадион «Филипс»
Доньелл Мален
18′
Доньелл Мален
36′
Доньелл Мален
46′
58′
Джей-Рой Грот
Нуа Дико
Стивен Бергвейн
Коди Гакпо
62′
64′
Тим Матавж
Томас Бейтинк
Мохаммед Ихаттарен
Константинос Митроглу
71′
73′
Ришедли Базур
Брума
Рицу Доан
79′
Доньелл Мален
83′
Доньелл Мален
89′
ПСВ вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, набрав 13 очков. Подопечные Слуцкого опустились на третью строчку, имея в своём активе 11 баллов. Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Витесс» Слуцкого потерпел разгром от ПСВ. Мален забил пять голов

Чемпионат16:38

20-летний Мален третьим в истории ПСВ оформил пента-трик в матче Эредивизи

Sport24.ru17:10

Слуцкий в нокдауне. ПСВ отгрузил «Витессу» пять голов

Спорт-Экспресс17:25

«Витесс» Слуцкого уничтожил 20-летний парень из «ПСВ» - он забил 5 голов. Разборка лидеров чемпионата Голландии

Матч ТВ14:38

Форвард ПСВ Мален сделал пента-трик в матче против «Витесса» Слуцкого

Sports.ru16:58

«Витесс» Слуцкого пропустил 5 голов от ПСВ, но остался в тройке лидеров эредивизи

Sportbox.RU16:39

«Витесс» проиграл 0:5 в первом матче после ухода Караваева

Спорт день за днем16:55
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:53, Вашингтон
Армия и оружие

Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты

Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU 07:03
Происшествия

Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском

В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок.
РБК 15:15
Наука

«ВКонтакте» откроет в МФТИ лабораторию искусственного интеллекта

Социальная сеть «ВКонтакте» (VK) впервые открывает собственную научную лабораторию в Московском физико-техническом институте (МФТИ), посвященную теме искусственного интеллекта и машинного обучения.
Известия вчера в 07:11
Общество

Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России

Коммерсантъ вчера в 20:04
Здоровье

Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель

Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM вчера в 08:51
Политика

Глава МИД Украины призвал изменить закон о статусе Донбасса

Изменений в конституции Украины относительно предоставления особого статуса самопровозглашенным народным республикам не будет, заявил новый глава МИД страны Вадим Пристайко.
Газета.Ru 16:39
Футбол

«Зенит» победил «Арсенал» в чемпионате России

РБК вчера в 15:19
Политика

Экс-депутат Рады указал на «шоковое» состояние сотрудников «Нафтогаза»

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал, как сейчас обстоят дела в компании «Нафтогаз», где ожидают коллапса в связи с возможным прекращением транзита российского газа.
Экономика сегодня вчера в 01:30
Технологии

Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет

Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:22
Происшествия

В МЭА прокомментировали атаку на НПЗ Саудовской Аравии

Международное энергетическое агентство (МЭА) прокомментировало атаку йеменских повстанцев-хуситов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.
RT на русском 15:05
Здоровье

Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга

Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.
РИА Новости 15:38
Наука

Инженеры из РФ используют VR-технологии в проекте двигателя для Су-57

OAnews вчера в 10:06
Авто

Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в России

Глава российского подразделения компании Skoda Ян Прохазка рассекретил время появления в РФ нового Skoda Rapid.
Новые автомобили 11 сентября в 22:47
Шоу-бизнес

Волочкова показала танец, который готовила к свадьбе Собчак

Балерина Анастасия Волочкова показала, как репетировала танец "умирающего лебедя" к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
РЕН ТВ 09:51
Шоу-бизнес

Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 07:05
Армия и оружие

Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США

В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 12 сентября в 04:19
Гаджеты

Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей

Astera вчера в 14:56
Экономика

Орешкин поддержал предложенную Минфином систему пенсионных накоплений

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о поддержке предложенной Минфином системы добровольных пенсионных накоплений, готов перечислять туда часть своей зарплаты.
РИА Новости 12 сентября в 09:47
Происшествия

Михаэль Шумахер вышел из пятилетней комы

Москва меняется 11 сентября в 17:14
Происшествия

Родственники погибших в аварии под Ярославлем получат по 1 млн рублей

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что родственникам погибших в результате столкновения автобуса и грузовика в Гаврилов-Ямском районе окажут материальную помощь в размере 1 млн рублей.
RT на русском 15:27
Экономика

Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата

Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС вчера в 04:07
Футбол

Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку

Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК 13:53
Армия и оружие

NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»

Российская торпеда "Шквал", способная развивать скорость до 370 км/ч, поразила экспертов американского издания NI, которые отметили ее особенные характеристики.
Газета.Ru 14:39
Футбол

«Барселона» без Месси разгромила «Валенсию» Черышева

Игравшие без своего лидера аргентинца Лионеля Месси каталонцы выиграли матч с крупным счетом 5:2. "Барса" начала матч с места в карьер: на 2-й минуте Фати с передачи де Йонга забил первый гол, а на 7-й ассистент и голеадор поменялись амплуа.
Вести.Ru 17:50
Политика

США выдвинули условие проведения в Донбассе украинских выборов

Накануне глава украинского МИД Пристайко заявил о том, что Украина стремится провести местные выборы, в том числе на территории Республик Донбасса, до 2020 года.
ИА Новороссия 09:20
Космос

Американцы начали испытания надувного модуля для космоса

Исследователи из НАСА испытывают на полигонах в США надувные модули, которые смогут быстро и относительно дешево расширить внутреннее пространство космических кораблей и станций будущего.
Faktom 10:19
Кино

Автор фильма «Сорокин Трип» представит его в Новосибирске 12 сентября

Газета Metro 12 сентября в 01:07
Футбол

Сочи — Локомотив 0:1

Футболисты «Сочи» в домашнем матче девятого тура чемпионата России уступили «Локомотиву» из Москвы.
ProstoProSport 13:57
Гаджеты

Новая уязвимость SIM-карты позволяет шпионить за пользователями

Новая уязвимость SIM-карты под названием SimJacker позволяет шпионить за пользователями.
UfacityNews.ru 17:17
Футбол

Тайсон получил тяжелую травму головы в матче чемпионата Украины

Sportbox.RU 14:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное