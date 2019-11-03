Футбол
Soccer.ru«Витесс» Слуцкого терпит второе поражение подряд в Эредивизие
В матче 12-го тура Эредивизие "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого потерпел второе поражение подряд в первенстве. Сильнее арнемских "орлов" оказался "Эммен".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Перейдет ли волгоградец Слуцкий из голландского «Витесса» в «Монако»
Волгоградская правда31 октября в 07:05
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток — 2" мог быть реализован и без согласования с Данией.
РИА Новости 11:40
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче молодежных команд
Спорт-Экспресс 05:59
Кино
Названы самые жуткие герои фильмов ужасов всех времен
РЕН ТВ вчера в 05:02
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Происшествия
Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции
Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон.
Известия 10:18
Политика
В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ
Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости 04:27
Общество
Минстрой представил индекс качества городской среды
РИА Новости 01 ноября в 09:48
Футбол
Балотелли ушел с поля во время матча из-за расистских оскорблений
Нападающий "Брешии" Марио Балотелли подвергся расистским оскорблениям в матче 11-го тура чемпионата Италии против "Вероны", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Газета.Ru 11:25
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости 11:25
Происшествия
Двое детей провалились под лед в Саратовской области: одного не спасли
Двое десятилетних мальчишек провалились под лед в Саратовской области, один из них утонул.
Вести.Ru 11:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметилась на вечеринке в костюме из латекса
Популярная певица посетила вечеринку в честь открытия салона красоты, которая совпала с празднованием Хэллоуина.
Kleo.ru 06:39
Общество
Загрязнение воздуха в Дели достигло критического уровня
Загрязнение воздуха в Дели достигло критического уровня, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 12:40
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Вести.Ru 04:33
Футбол
Краснодар — Ростов 2:2
Газета.Ru 10:29
Музыка
Земфира исполнила новые песни на концерте в Дубае
Все на концерте прозвучали 17 песен. Отметим, что Земфира довольно редко радует своих поклонников выступлениями и новыми треками.
Петербургский дневник 02:57
Политика
Киселев заявил о побеге Бабченко из Украины
iReactor 03:53
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Авто
«АвтоВАЗ» назвал причину хлипкого кузова своих автомобилей
В очередном выпуске программы «В самом деле» специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий рассказал, почему у современных автомобилей внешние панели кузова изготовлены из тонкого металла.
Тарантас Ньюс 02:51
Происшествия
В Таганроге локализовали пожар на предприятии
РИА Новости 10:58
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
Газета.Ru 11:43
Армия и оружие
В Турции задержали руководившего тренировочными лагерями террориста
В Турции задержали боевика террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), которого подозревают в том, что он руководил тренировочными лагерями террористов.
РЕН ТВ 09:17
Политика
Под Трампом шатается кресло: из-за него хотят подправить Конституцию
Демократам в Конгрессе США все же удалось официально запустить процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
Вести.Ru 10:18
Экономика
Сколько стоит сходить в магазин в Сыктывкаре: подборка цен на продукты
Корреспонденты РrоГорода сходили в магазин одного из популярных среди горожан "сетевиков" и купил самые необходимые съестные припасы.
Pro Город Сыктывкар 04:40
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12