Футбол
Soccer.ru«Витесс» Слуцкого терпит второе поражение подряд в Эредивизие
В матче 12-го тура Эредивизие "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого потерпел второе поражение подряд в первенстве. Сильнее арнемских "орлов" оказался "Эммен".
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Перейдет ли волгоградец Слуцкий из голландского «Витесса» в «Монако»
Волгоградская правда31 октября в 07:05
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