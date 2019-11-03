Футбол
Soccer.ru«Витесс» Слуцкого терпит второе поражение подряд в Эредивизие
В матче 12-го тура Эредивизие "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого потерпел второе поражение подряд в первенстве. Сильнее арнемских "орлов" оказался "Эммен".
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