Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Витесс» Слуцкого терпит второе поражение подряд в Эредивизие

В матче 12-го тура Эредивизие "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого потерпел второе поражение подряд в первенстве. Сильнее арнемских "орлов" оказался "Эммен".
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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