Футбол
Sport24.ru«Витесс» Слуцкого установил исторический рекорд клуба
Российский специалист Леонид Слуцкий вошел в историю «Витесса», сообщает gelderlander.nl. В 10 стартовых турах чемпионата Голландии команда из Арнема набрала 23 очка, чего ранее никогда не случалось. При Рональде Кумане «Витесс» набрал 22 очка в сезоне-2000/01.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.
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Газета.Ru 13:59
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Сотрудники правоохранительных органов обследовали самолет рейса Улан-Удэ — Москва, который совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе.
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В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео
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В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста 04:30
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Горбачев рассказал о письменном обращении к Путину
Советский и российский политик Михаил Горбачев рассказал, что какое-то время назад посылал обращение главе РФ Владимиру Путину.
Gazeta.SPb вчера в 02:00
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Спорт-Экспресс 16:45
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МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Армия и оружие
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Командир вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Кобани (Абди) может в ближайшее время прибыть в столицу США.
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Утяшева показала подросшую дочку Софию от Павла Воли
У пары подрастают шестилетний сын Роберт и четырехлетняя дочь София. Своих наследников до недавнего времени супруги скрывали.
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Шоу-бизнес
Лобода показала новое фото с солистом Rammstein
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное во время празднования 37-летия.
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Проект газопровода «Турецкий поток» выгоден для всей Европы, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев 19 октября в ходе своего выступления в парламенте Сербии, сообщает ТАСС.
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Вышла неизданная версия песни Принса
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В Баку восстановили работу станций метро, закрытых из-за митинга
Восстановлена работа трех станций метро, которые ранее в субботу были закрыты из-за несанкционированного митинга оппозиции в центре Баку.
РИА Новости 09:33
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
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Впервые в истории две женщины-астронавта Кристина Кук и Джессика Меир вдвоем вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.
SciencePop вчера в 08:22
Армия и оружие
Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии
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В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50