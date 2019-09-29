Футбол
РИА Новости«Витесс» Слуцкого вдесятером победил «Валвейк»
"Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, одержал победу в гостях над "Валвейком" в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Валвейке, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Витесса".
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