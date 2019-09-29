Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Витесс» Слуцкого вдесятером победил «Валвейк»

"Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, одержал победу в гостях над "Валвейком" в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Валвейке, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Витесса".
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«Витесс» Слуцкого вдесятером победил «Валвейк»

РИА Новости08:17

«Витесс» Слуцкого вырвал победу в матче с аутсайдером Эредивизи «Валвейком»

Sport24.ru08:07

«Витесс» обыграл на выезде «Валвейк», доигрывая матч вдесятером

Советский спорт08:06

«Витесс» Слуцкого в меньшинстве вырвал победу в матче с «Валвейком»

Чемпионат08:06

«Витесс» Слуцкого в меньшинстве вырвал победу у последней команды эредивизи

Матч ТВ08:05

«Витесс» победил в меньшинстве. Слуцкий продолжает погоню за «Аяксом»

Спорт-Экспресс08:50

«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк», играя в меньшинстве весь 2-й тайм, и идет 3-м в Эредивизи

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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:21, Вашингтон
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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