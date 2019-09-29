"Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, одержал победу в гостях над "Валвейком" в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Валвейке, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Витесса".

Политика Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны Вашингтон развязал против Тегерана кибервойну, заявил в интервью NBC глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Волейбол Российские волейболистки стали бронзовыми призерами Кубка мира Женская сборная России по волейболу в заключительном матче Кубка мира в Японии обыграла команду из Кении.

Экономика Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при России Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.

Авто ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.

Политика Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Общество В Москве начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела» Обобщенным термином "московское дело" стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом этого года.

Политика Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

Политика Климкин перечислил запоминающиеся черты Украины Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что страну будут помнить в контексте не очень приятных вещей.

Политика В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру В Киеве прошел Марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.

Политика В России в 2020 году пройдет первая цифровая перепись населения Всероссийская перепись населения 2020 года станет первой цифровой переписью, при ее проведении будут использоваться большие данные (big data) от мобильных операторов и органов госвласти.

Общество В России запретят курить на балконе Штраф за курение на балконе составляет три тысячи рублей. Если же это станет причиной пожара, последует уголовное наказание.

Шоу-бизнес Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.

Здоровье Названы первые симптомы развития рака печени Медики назвали четыре первых симптома, характерных для развития рака печени.

Космос Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.

Спорт Бах: МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от ОИ-2020 Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация не обсуждала со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вопрос отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Политика В Киеве передумали возобновлять пассажирское сообщение с Крымом Киев не собирался восстанавливать пассажирское сообщение с Крымом, а пустит автобусы по территории Украины от строящихся контрольно-пропускных пунктов «Чонгар» и «Каланчак» на административной границе полуострова с Херсонской областью по территории Украины.

Наука Сотни мусорных островов обнаружены в Черном море В Черном море ученые обнаружили сотни мусорных островов.