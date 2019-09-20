Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Витесс» Слуцкого возглавил голландский чемпионат

Голландский "Витесс", возглавляемый отечественным специалистом Леонидом Слуцким, победил "Фортуну" в седьмом туре чемпионата Голландии со счетом 4:2. Подопечные российского тренера по ходу встречи проигрывали, но сумели переломить ход встречи в свою пользу.
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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