Голландский "Витесс", возглавляемый отечественным специалистом Леонидом Слуцким, победил "Фортуну" в седьмом туре чемпионата Голландии со счетом 4:2. Подопечные российского тренера по ходу встречи проигрывали, но сумели переломить ход встречи в свою пользу.

Все про Спорт ру

Происшествия В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Армия и оружие Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке Зариф негативно высказался о наращивании контингента США в свете решения об отправке дополнительных войск на Ближний Восток, которые будут переброшены в Саудовскую Аравию.

Происшествия Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).

Общество В России изменят порядок взыскания долгов с граждан Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Политика В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).

Здоровье Сегодня отмечают Всемирный день донора костного мозга Как показал последний опрос ВЦИОМа, который проводили в преддверии Дня донора костного мозга, в нашей стране со знанием о таком виде донорства не все так гладко: 61% наших граждан никогда о таком не слышали, 17% затруднились ответить, а 56% опрошенных заявили, что не готовы стать донором.

Армия и оружие В Пентагоне оправдались за провал американских систем Patriot Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд прокомментировал ситуацию с американскими системами противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ранее не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии.

Шоу-бизнес Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома в Славино Лариса Долина устроила настоящую свалку возле своего загородного дома в Славино.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.

Финансы Российские банки на треть сократили запасы валюты Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Армия и оружие NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми» Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.

Экономика Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 130 рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.

Здоровье ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.

Авто В России автопром сокращает производство, готовясь к кризису Непрекращающееся падение спроса на новые автомобили вынуждает российские автозаводы подстраиваться и снижать объемы производства.

Шоу-бизнес Глюкоза разревелась на свадьбе Бондарчука и Андреевой Свадьба Бондарчука и Андреевой прошла 17 сентября в Санкт-Петербурге.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Политика Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.

Наука В Конго нашли особо устойчивый к антибиотикам микроб В африканской республике Конго биологи нашли неизвестный ранее опасный микроб – вариант нетифоидной сальмонеллы.

Финансы Трамп хочет девальвировать доллар. Зачем? Трамп уже не впервые заявляет, что ослабление доллара необходимо, и может делать это еще десятки раз.

Общество Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.