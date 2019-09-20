Футбол
Газета.Ru«Витесс» Слуцкого возглавил голландский чемпионат
Голландский "Витесс", возглавляемый отечественным специалистом Леонидом Слуцким, победил "Фортуну" в седьмом туре чемпионата Голландии со счетом 4:2. Подопечные российского тренера по ходу встречи проигрывали, но сумели переломить ход встречи в свою пользу.
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«Витесс» - «Фортуна» - прогноз и ставка на матч 7-го тура чемпионата Нидерландов
ODDS.ruвчера в 04:25
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Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд прокомментировал ситуацию с американскими системами противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ранее не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии.
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Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату
Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.
РИА Новости 13:28
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Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
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Двое российских военных ранены в Таджикистане
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Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 130 рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.
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ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов
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В России автопром сокращает производство, готовясь к кризису
Непрекращающееся падение спроса на новые автомобили вынуждает российские автозаводы подстраиваться и снижать объемы производства.
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Глюкоза разревелась на свадьбе Бондарчука и Андреевой
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Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.
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В Конго нашли особо устойчивый к антибиотикам микроб
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Трамп уже не впервые заявляет, что ослабление доллара необходимо, и может делать это еще десятки раз.
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В Сеть слили первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
В Сети появились первые фотографии со съемочной площадки, где снимается новый фильм Marvel "Вечные".
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Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
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В Ставрополе разгромили слона из яблок, установленного на День города
В Ставрополе разгромили ряд арт-объектов, установленных на Александровской площади в честь Дня города.
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