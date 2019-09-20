Голландский "Витесс", возглавляемый отечественным специалистом Леонидом Слуцким, победил "Фортуну" в седьмом туре чемпионата Голландии со счетом 4:2. Подопечные российского тренера по ходу встречи проигрывали, но сумели переломить ход встречи в свою пользу.

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