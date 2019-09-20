Футбол
Спорт БИЗНЕС Online«Витесс» Слуцкого вышел на первое место в чемпионате Голландии
«Витесс», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, вышел на первое место в чемпионате Голландии.
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«Витесс» вернулся на 1-е место в Эредивизи. У ПСВ и «Аякса» по 2 матча в запасе
Sports.ruвчера в 16:54
«Витесс» Слуцкого вырвал победу в матче с «Фортуной», забив три гола в концовке
Чемпионатвчера в 16:42
«Витесс» - «Фортуна» - прогноз и ставка на матч 7-го тура чемпионата Нидерландов
ODDS.ru20 сентября в 04:25
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Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52
RT на русском вчера в 14:45
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
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Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в откровенной фотосессии, вызвав восторг своей аудитории.
ИнфоСМИ вчера в 12:24
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Армия и оружие
Шойгу назвал число военных баз США по всему миру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.
Газета.Ru 04:01
Общество
Дженнифер Лопес вышла на подиум в «голом» платье Versace
Наряд певицы был выбран не случайно. В подобном платье Дженнифер уже выходила в свет в 2000 году, когда участвовала в церемонии «Грэмми».
StarHit.ru вчера в 20:00
Здоровье
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28
Политика
Порошенко отказался садиться в тюрьму
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что новая власть, в частности глава страны Владимир Зеленский, не сможет посадить его в тюрьму.
Газета.Ru 00:12
Спорт
The Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 г. в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, которые потом передала во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
Ведомости 03:45
Экономика
Сбербанк нашел выгоду от пенсионной реформы
Одна из «дочек» Сбербанка, негосударственный пенсионный фонд, считает пенсионную реформу и все последовавшие за ней изменения для стариков настоящим благом.
Deita.ru вчера в 21:00
Путешествия
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
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Москвичей ожидает мокрый снег и ветер
В воскресенье, 22 сентября, в Москве ожидается мокрый снег и ветер.
Газета.Ru вчера в 08:29
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Авто
Музей продает 37-летний Mercedes-Benz с заводской гарантией
Музей Mercedes-Benz выставил на продажу Mercedes-Benz S-Class 1982 года выпуска в ставшем классикой кузове W126, на который до сих пор распространяется гарантия с завода.
Народные новости вчера в 22:03
Единоборства
В Мехико турнир UFC завершился беспорядками
Турнир UFC Fight Night 159, который проходил в Мехико завершился беспорядками.
Российская газета 00:51
Происшествия
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Ведомости 20 сентября в 05:29
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля в Сирии
По сообщению портала «Avia.pro», накануне ночью российские ВКС в Сирии сорвали очередную атаку израильских ВВС, которые планировали удар по пригороду Дамаска.
Военное дело 20 сентября в 06:44
Единоборства
Россия заняла второе место на ЧМ по боксу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге завершился XX чемпионат мира по боксу. Финальные бои прошли 21 сентября.
Московский Комсомолец Екатеринбург 02:26
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Культура
Рэпер Гуф может стать героем нового сезона шоу «Холостяк»
В Сети появились слухи о том, что героем нового сезона популярного реалити-шоу «Холостяк», которое выходит в эфире телеканала «ТНТ» может стать Алексей Долматов, более известный как Гуф.
Дни24 вчера в 01:55
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетят четыре страны Африки
В жизни принца Гарри Южная Африка всегда занимала особое место.
REGNUM 20 сентября в 09:22
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru вчера в 22:17
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Происшествия
В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС вчера в 13:00
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Политика
В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС
В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
Известия вчера в 18:28
Футбол
«Барселона» проиграла «Гранаде» и выдала худший старт за 25 лет
«Барселона» не смогла забить даже один гол и проиграла 0:2, выдав худший старт в чемпионате Испании за 25 лет.
Красная весна вчера в 18:48
Футбол
Вадим Васильев подтвердил, что к нему обращались из «Спартака»
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью программы «Инсайдеры» рассказал, что к нему обращались по поводу работы в «Спартаке».
Спорт-Экспресс вчера в 15:27