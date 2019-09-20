«Витесс», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, вышел на первое место в чемпионате Голландии.

«Витесс» Слуцкого вышел на первое место в чемпионате Голландии

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Спорт The Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 г. в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, которые потом передала во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

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Армия и оружие Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля в Сирии По сообщению портала «Avia.pro», накануне ночью российские ВКС в Сирии сорвали очередную атаку израильских ВВС, которые планировали удар по пригороду Дамаска.

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