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Спорт БИЗНЕС OnlineСпорт БИЗНЕС Online«Витесс» Слуцкого вышел на первое место в чемпионате Голландии

«Витесс», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, вышел на первое место в чемпионате Голландии.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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