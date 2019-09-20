Футбол
Спорт БИЗНЕС Online«Витесс» Слуцкого вышел на первое место в чемпионате Голландии
«Витесс», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, вышел на первое место в чемпионате Голландии.
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«Витесс» Слуцкого вырвал победу у «Фортуны», забив 3 гола за последнюю десятиминутку
Спорт-Экспрессвчера в 16:41
«Витесс» вернулся на 1-е место в Эредивизи. У ПСВ и «Аякса» по 2 матча в запасе
Sports.ruвчера в 16:54
«Витесс» Слуцкого вырвал победу в матче с «Фортуной», забив три гола в концовке
Чемпионатвчера в 16:42
«Витесс» Слуцкого одержал волевую победу над «Фортуной» и вышел на 1-е место в Эредивизи
Sport24.ruвчера в 16:41
«Витесс» - «Фортуна» - прогноз и ставка на матч 7-го тура чемпионата Нидерландов
ODDS.ru20 сентября в 04:25
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Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сообщил, что, если атаки на нефтяные объекты королевства были совершены с территории Ирана, в стране расценят это как «акт войны».
Парламентская газета 05:18
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В Паттайе россиянин погиб, упав с балкона гостиницы
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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.
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Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге
МК-Спорт вчера в 11:36
Армия и оружие
Шойгу назвал главную угрозу России
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Телеканал 360° 03:13
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Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Авто
Пять семейных автомобилей 80-х и 90-х, которые превратили в суперкары
В начале 1990-х Audi удивила всех, выбрав для самой экстремальной версии «восьмидесятки» кузов универсал.
без руля.ру вчера в 04:21
Армия и оружие
Иран продемонстрировал ракету с новой боеголовкой
В Иране во время парада продемонстрирована баллистическая ракета "Хорремшехр" с новой боеголовкой.
Вести.Ru 05:46
Политика
Пушков объяснил невозможность Порошенко сесть в тюрьму
Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему экс-президента Украины Петра Порошенко не посадят в тюрьму.
Газета.Ru 06:49
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Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Футбол
«Динамо» и «Сочи» объявили составы на матч РПЛ
Сегодня, 22 сентября футболисты московского «Динамо» примут в родных стенах «Сочи» в матче 10-го тура РПЛ.
ProstoProSport 05:56
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Раскладной Samsung Galaxy Fold проверили на прочность
Прошел раскладной смартфон и тест на изгиб.
Astera 20 сентября в 15:14
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Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда
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Теннис
Рафаэль Надаль не сможет доиграть на Кубке Лейвера из-за травмы
Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сможет из-за травмы сыграть в матче в парном разряде с швейцарцем Роджером Федерером на турнире Кубка Лейвера, проходящем в Женеве.
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Политика
Украина установит американскую модель охраны на участке границы
Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщил, что Украина собирается внедрить американскую модель охраны на одной из государственных границ государства.
Аргументы недели вчера в 05:48
Экономика
Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости вчера в 06:51
Спорт
ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ
Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
Газета.Ru 05:20
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Вокруг ТВ 20 сентября в 05:47
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
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Космос
Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
РБК вчера в 07:04
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Зенит — Рубин 5:0
Нева Спорт вчера в 13:46
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армию
Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов во время обеденного перерыва на полигоне Донгуз под Оренбургом, где проходят учения "Центр-2019", рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
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Родственник Джона Кеннеди баллотируется в сенат США
Внучатый племянник 35-го президента Соединённых Штатов Джона Кеннеди, член палаты представителей США Джо Кеннеди объявил о своём намерении баллотироваться в сенат.
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