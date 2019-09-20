«Витесс», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, вышел на первое место в чемпионате Голландии.

«Витесс» Слуцкого вышел на первое место в чемпионате Голландии

Все про Спорт ру

Здоровье В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.

Армия и оружие В Саудовской Аравии расценят нападение Ирана на НПЗ как «акт войны» Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сообщил, что, если атаки на нефтяные объекты королевства были совершены с территории Ирана, в стране расценят это как «акт войны».

Происшествия В Паттайе россиянин погиб, упав с балкона гостиницы Россиянин погиб, упав с балкона четвертого этажа одного из отелей таиландского курортного города Паттайя.

Общество В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.

Армия и оружие Шойгу назвал главную угрозу России Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал главную угрозу России и всему миру.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Армия и оружие Иран продемонстрировал ракету с новой боеголовкой В Иране во время парада продемонстрирована баллистическая ракета "Хорремшехр" с новой боеголовкой.

Политика Пушков объяснил невозможность Порошенко сесть в тюрьму Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему экс-президента Украины Петра Порошенко не посадят в тюрьму.

Общество Со вторника москвичей ждет ясная погода Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.

Футбол «Динамо» и «Сочи» объявили составы на матч РПЛ Сегодня, 22 сентября футболисты московского «Динамо» примут в родных стенах «Сочи» в матче 10-го тура РПЛ.

Экономика В России резко подорожал лосось Цена на килограмм кеты на Дальнем Востоке выросла на 17% (цена – 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе – на 47% (до 250 руб.).

Фигурное катание Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда 21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.

Теннис Рафаэль Надаль не сможет доиграть на Кубке Лейвера из-за травмы Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сможет из-за травмы сыграть в матче в парном разряде с швейцарцем Роджером Федерером на турнире Кубка Лейвера, проходящем в Женеве.

Политика Украина установит американскую модель охраны на участке границы Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщил, что Украина собирается внедрить американскую модель охраны на одной из государственных границ государства.

Экономика Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.

Спорт ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.

Шоу-бизнес 46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.

Армия и оружие Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.

Космос Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза» Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армию Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов во время обеденного перерыва на полигоне Донгуз под Оренбургом, где проходят учения "Центр-2019", рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Шоу-бизнес Майли Сайрус и Кейтлин Картер расстались 26-летняя Майли Сайрус недавно шокировала фанатов, разорвав помолвку с Лиамом Хемсвортом, а затем и вовсе отправила их в нокаут: отношений с 31-летней Кейтлин Картер от эпатажной певицы точно никто не ожидал.