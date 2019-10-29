Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд Кубка Нидерландов

В матче 1-го раунда Кубка Нидерландов арнемский «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл дутинхеский «Де Графсхап» со счётом 2:0 и вышел в следующую стадию турнира. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Аллард Линдхут.
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Кубок Голландии. «Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд, обыграв «Де Графсхап»

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«Витесс» Слуцкого обыграл «Де Графсхап» в Кубке Голландии

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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