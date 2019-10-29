Футбол
Чемпионат«Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд Кубка Нидерландов
В матче 1-го раунда Кубка Нидерландов арнемский «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл дутинхеский «Де Графсхап» со счётом 2:0 и вышел в следующую стадию турнира. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Аллард Линдхут.
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