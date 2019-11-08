В матче тринадцатого тура чемпионата Нидерландов "Витесс", возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, потерпел домашнее поражение от "Гронингена". Команда Слуцкого еще в первом тайме пропустила два мяча, а во второй половине матча сумела отыграть один гол и не пропустить.

Шоу-бизнес Суд отказался разводить Лолиту с мужем Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.

Общество Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Транспорт Начались продажи билетов на поезда в Крым В пятницу, 8 ноября, начались продажи билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым, сообщает «Крыминформ».

Наука Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.

Политика Зеленский назвал украинский языком добра и достоинства Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинский язык языком «красоты, добра и достоинства».

Футбол «Тамбов» на выезде обыграл «Ростов» В Ростове случилась можно сказать сенсация этого тура, подопечные Валерия Карпина дома уступили «Тамбову» со счетом 2:1, при этом хозяева поля вели в счете в течение почти всего матча.

Экономика Глава офиса Зеленского озвучил план Киева по внешним кредитам Пока же, подчеркнул чиновник, Украина тратит до 40% от госбюджета на обслуживание по внешним кредитам, но рост доверия к стране среди международных финансовых партнеров будет способствовать привлечению иностранных средств под меньший процент.

Хоккей Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.

Кино «Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории "Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.

Политика Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.

Политика Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.

Культура Отец погибшего актера Егора Клинаева стал участником «Голоса» Отец актера Егора Клинаева, трагически погибшего в ДТП в сентябре 2017 года, стал участником проекта «Голос».

Экономика Названа стоимость строительства моста через Калининградский залив Реализация проекта строительства моста через Калининградский залив обойдется инвестору в 44 миллиарда рублей.

Футбол «Торпедо» увеличило отрыв от «Химок» в ФНЛ Лидер Футбольной национальной лиги московское "Торпедо" продолжает борьбу за выход в российскую премьер-лигу.

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Финансы Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.

Общество В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.

Общество Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.

Общество Instagram предупредил пользователей США об отключении функции лайков Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе начнет тестировать в Соединенных Штатах функцию скрытия количества лайков под постами пользователей.

Политика Пушков высмеял Зеленского за слова об украинцах-изобретателях Ранее, как писал News.ru, Зеленский на Киевском международном экономическом форуме заявил, что украинцы подарили человечеству первый вертолёт, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и множество других изобретений — от почтового индекса до технологии электрического трамвая.

Здоровье Врач рассказал, в каком случае на холоде может остановиться сердце Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека.

Экономика РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ «Почта России» предложила правительству выделить ей 39,8 млрд руб. на развитие почтовой инфраструктуры из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил РБК со ссылкой на соответствующее письмо гендиректора «Почты России» Николая Подгузова и президента-председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина премьер-министру Дмитрию Медведеву.